Todo listo para los Sanfermines 2026: estas son las principales novedades de las fiestas

Pamplona ya está preparada para el inicio de los Sanfermines 2026. La ciudad ultima los preparativos para unas fiestas que arrancarán este lunes con el tradicional chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento y que, durante nueve días, reunirán un programa oficial con 516 actos, novedades dirigidas al público infantil y a los barrios, además de un amplio dispositivo de seguridad y asistencia sanitaria.

El inicio oficial de las fiestas correrá este año a cargo del subdirector de Urgencias de Navarra, Clint Jean Louis, y de la enfermera de la UVI móvil de Tafalla, Araceli Sergio, elegidos para lanzar el chupinazo que dará comienzo a los Sanfermines a las 12:00 horas en la Plaza del Ayuntamiento.

La programación, dotada con un presupuesto de 1,7 millones de euros, incluye conciertos, actividades infantiles y juveniles, teatro, exposiciones, fuegos artificiales, eventos deportivos, pasacalles, la tradicional feria de ganado, las vísperas y la procesión en honor a San Fermín.

Una de las principales novedades será el Chupinazo Txiki, previsto para el 10 de julio con motivo del Día Infantil. Además, el Ayuntamiento ha reforzado la presencia de los barrios dentro de la programación y ha trasladado la Kalejira de las Culturas al 12 de julio para darle una mayor visibilidad. El espacio familiar 'Menudas Fiestas' volverá a instalarse en la Plaza de la Libertad entre el 6 y el 14 de julio, con actividades gratuitas dirigidas a menores de entre 0 y 14 años.

Música y feria taurina

La música volverá a ser uno de los grandes atractivos de las fiestas. La Plaza del Castillo acogerá las actuaciones de Boney M, Isabel Aaiún, Koma, Bala, Shinova, Neomak, Marlena, Ojete Calor, Merina Gris, La Txama, Hofe y Jarfaiter, entre otros.

Por su parte, la Plaza de la Compañía ofrecerá una programación centrada en estilos como el house, reggae dub, blues, jazz y músicas africanas y latinas contemporáneas. La programación taurina comenzó el domingo a las 20:00 horas con la celebración de la Novillada Picada, primer festejo de la Feria del Toro.

Más de 2.700 agentes velarán por la seguridad

Los Sanfermines contarán este año con un amplio dispositivo de seguridad integrado por más de 2.700 efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral y Policía Municipal de Pamplona, además de 1.000 agentes de la Policía Nacional y 186 auxiliares de Protección Civil.

El operativo cubrirá los principales actos multitudinarios, como el chupinazo, los encierros, la procesión, los fuegos artificiales, los accesos a la plaza de toros, los desfiles de gigantes y cabezudos, la Octava y el tradicional Pobre de Mí. También se ha diseñado un dispositivo específico para el nuevo Chupinazo Txiki.

En el apartado sanitario, el Gobierno de Navarra desplegará cinco UVI móviles, la coordinación del 112 y la atención en los centros de urgencias extrahospitalarias. Además, se reforzará la cardioprotección con cerca de 40 puntos de rescate cardíaco, más de 80 personas formadas en reanimación cardiopulmonar y uso de desfibriladores, así como diez taxis cardioprotegidos, una de las novedades incorporadas este año.