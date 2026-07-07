Aldama presentará nuevas pruebas sobre la financiación ilegal del PSOE aprovechando la querella de Delcy Rodríguez

El empresario Víctor de Aldama presentará nuevas pruebas sobre la financiación ilegal del PSOE de Pedro Sánchez aprovechando la querella que ha interpuesto la presidenta encargada del régimen chavista Delcy Rodríguez contra el propio Aldama.

Delcy Rodríguez ha presentado una demanda de conciliación contra Aldama, previa a la interposición de una querella por un presunto delito de injurias a través del despacho de abogados del exmagistrado Baltasar Garzón. El empresario señaló a la que fuera nº 2 del régimen de Nicolás Maduro como la persona que le entregó el sobre de la empresa estatal venezolana PDVSA con cupos de petróleo por valor 250 millones de dólares para financiar la Internacional Socialista y al PSOE de Sánchez, tal y como adelantó en exclusiva Libertad Digital en 2024.

Fuentes del entorno de Aldama consultadas por Libertad Digital afirman que "el movimiento judicial responde a una operación política para silenciar y desacreditar a Víctor de Aldama, que puede partir del presidente del Gobierno Pedro Sánchez y del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. No es casualidad que la demanda previa a la interposición de la querella se haya presentado a través del despacho Ilocad de Baltasar Garzón".

"Delcy Rodríguez está intentando proteger a su hermano Jorge Rodríguez, principal socio de Zapatero en Venezuela. Esta demanda se ha presentado justo un mes después de que Aldama declarase sobre la presunta financiación ilegal del PSOE ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) investigan desde entonces toda la información aportada por Aldama, que se completó con la entrega del sobre con los cupos de PDVSA por valor de 250 millones de dólares para financiar la Internacional Socialista que preside Pedro Sánchez y el PSOE", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "la demanda de Delcy Rodríguez es un error estratégico, que dará pie a Víctor de Aldama a aportar más información y desvelar más datos sobre la financiación ilegal del Partido Socialista y la participación de la propia Delcy y de su hermano Jorge Rodríguez".

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"Aldama ha recibido con mucha tranquilidad la demanda de la presidenta chavista venezolana. Además, considera que este nuevo pleito judicial le dará la oportunidad de seguir completando las piezas del puzle de la financiación ilegal del PSOE de Sánchez y Venezuela", concluyen.

La demanda de Delcy Rodríguez señala que "es inveraz, falsa o no ajustada a la realidad la afirmación consistente en la imputación de un hecho a la Sra. Delcy Eloína Rodríguez Gómez, consistente en que esta entregó al aquí requerido el sobre indicado, el cual se ha identificado en los medios de comunicación como una cubierta de papel con el sello, anagrama o emblema de PDVSA".

La defensa de la presidenta chavista explica en el escrito que la atribución de la entrega del sobre "tiene un significado y contexto negativo" porque "implica una atribución de participación —en sentido amplio y no en términos estrictamente jurídico-penales— de mi mandante en unos hechos que, al menos contra otras personas, podrían ser constitutivos de delito".

La empresa clave de la financiación ilegal del PSOE, Apamate

Según avanzaba en exclusiva este diario, "Víctor de Aldama explicó al juez Moreno que la sociedad Apamate Corporate And Trust vinculada al banquero ligado al chavismo y al narcotráfico supuestamente fallecido, Francisco Flores, fue empleada en la operación de financiación ilegal del PSOE. Concretamente, dicha sociedad canalizó los cupos de petróleo de PDVSA por valor de 250 millones de dólares que sirvieron para financiar de forma irregular al Partido Socialista y la Internacional Socialista que preside Sánchez".

Aldama relató al juez Moreno que Apamate fue la sociedad clave en la trama delictiva del PSOE para financiarse ilegalmente con fondos procedentes del régimen venezolano de Nicolás Maduro. El empresario explicó en la Audiencia Nacional que José Luis Ábalos inició los trámites para canalizar los fondos de los cupos de petróleo de PDVSA a través de Apamate y que, posteriormente, José Luis Rodríguez Zapatero tomó el relevo en esta gestión. Según el testimonio de Aldama ante el juez Moreno, Zapatero canalizó los cupos de PDVSA a través de Apamate efectuando distintos pagos y empleando cuentas bancarias en diferentes países como Panamá o Rusia.

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