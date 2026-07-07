Villalba ratifica que Leire Díez se presentó ante él como alguien con vínculos con "los de arriba del gobierno"

El comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, ha ratificado ante el juez que investiga las cloacas del partido socialista que se reunió con la fontanera socialista, Leire Díez, en dos ocasiones y que se presentó como alguien que venía de parte "del gobierno".

El titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, se encuentra investigando las presuntas cloacas del Partido Socialista para tratar de obstaculizar procesos judiciales que afectaban al gobierno y al entorno de Pedro Sánchez.

Según ha podido saber Libertad Digital, el comandante ha ratificado este martes su declaración prestada ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Villalba ha reconocido que se intentó contactar con él para ofrecerle la posibilidad de ser rehabilitado dentro del cuerpo a cambio de información dañina contra agentes de la UCO y del teniente coronel Antonio Balas.

Villalba, que se encontraba imputado en el caso Koldo, le ofrecieron un destino fuera de España pero finalmente rechazó la oferta de la cloaca en la segunda reunión mantenida con la fontanera.

"Recuperar su reputación"

Villalba señaló ante agentes de la UCO, según el informe de la unidad contenido en el sumario y al que tuvo acceso este diario, que Díez tambien le requirió información sobre el empresario Víctor de Aldama y el exasesor ministerial de Ábalos, Koldo García. "A Leire y a 'los de arriba' les preocupaba la información que pudiera dar Aldama", recoge el informe.

"Como resultado de dar dicha información, Leire haría por recuperar su reputación, así como le daría un puesto de responsabilidad sentándolo como asesor de la Directora General de la Guardia Civil", añadió en su testifical que ha sido ratificada este martes en sede judicial. Leire trató de que Villalba se diese prisa en aportar la información solicitada señalando que "la Directora de la Guardia Civil estaba esperando el feedback de dicha reunión".