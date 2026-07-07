El dato que tranquiliza sobre el agua en España pese a la ola de calor

La cantidad de agua almacenada en España ha experimentado una ligera reducción en los últimos días. Según los datos ofrecidos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la reserva hídrica nacional se situó este martes en el 77,1 por ciento de su capacidad total. Esto supone que los pantanos albergan en estos momentos un volumen de 43.199 hectómetros cúbicos de agua.

A pesar de que durante la última semana se ha registrado una merma de 756 hectómetros cúbicos, las cifras invitan al optimismo si se comparan con la evolución reciente. De hecho, se trata de la sexta cantidad de agua embalsada más alta a comienzos del mes de julio desde al menos el año 1990, momento en el que el departamento estatal comenzó a recopilar esta serie estadística.

Este volumen tan destacado se produce incluso teniendo en cuenta que el pasado domingo dio comienzo la segunda ola de calor del periodo estival. Las precipitaciones en los últimos siete días han resultado escasas en la vertiente mediterránea y muy exiguas en el área atlántica. El valor máximo de lluvias se localizó en la provincia de Gerona, con unos discretos 19,3 litros por metro cuadrado.

Al analizar la evolución de los últimos meses, cabe recordar que las demarcaciones comenzaron a marcar máximos históricos a mediados del pasado mes de febrero. El paso de las borrascas Nils y Oriana elevó entonces el agua retenida hasta el 82,5 por ciento. A partir de ese instante, los niveles crecieron de forma paulatina, manteniéndose en umbrales récord para esa época del año hasta la llegada del mes de marzo.

Fue durante el veranillo de Semana Santa cuando esta tendencia ascendente se interrumpió, debido a la abundancia de horas de sol y a unas temperaturas cálidas. No obstante, esta vigesimoséptima semana del año se consolida en la parte alta de la tabla. Por delante del presente registro del 77,1 por ciento, tan solo se sitúan los años 1998, 2010, 2011, 2013 y 2014, siendo este penúltimo el que ostenta el récord absoluto con un 83,4 por ciento.

En cuanto al reparto territorial, el escenario es muy favorable, ya que la totalidad de las cuencas hidrográficas continúan operando por encima de la mitad de su nivel de llenado. Esto garantiza el suministro durante el verano y aleja por el momento la necesidad de aplicar restricciones al consumo de los ciudadanos.

A la cabeza de las zonas con mayor volumen se sitúan las cuencas internas de Cataluña, que lideran la estadística con un 88 por ciento. Le siguen de cerca las cuencas internas del País Vasco con un 85,7 por ciento y el área del Guadalete-Barbate, que alcanza el 83,9 por ciento. También destacan el Cantábrico Occidental, el Guadalquivir, el Duero y la demarcación del Tinto, Odiel y Piedras, superando todas la barrera del ochenta por ciento.

En la franja inferior, pero igualmente en niveles de seguridad, se ubican otras importantes reservas de la geografía nacional. El Guadiana roza el 80,4 por ciento, mientras que el Miño-Sil y el Ebro se estabilizan en torno al 78 por ciento. Cerrando la lista aparecen las demarcaciones del Júcar y del Segura, que marcan los niveles más bajos de todo el país con un 63,1 y un 58,1 por ciento respectivamente.