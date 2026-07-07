El movimiento radical que boicoteó La Vuelta irrumpe en el chupinazo de San Fermín con pancartas de "Destroy Israel"

El Consejo Socialista de Euskal Herria (EHKS), organización vinculada al denominado Movimiento Socialista y enfrentada a EH Bildu, aprovechó este lunes el multitudinario inicio de las fiestas de San Fermín para exhibir dos grandes pancartas en la Plaza Consistorial de Pamplona. Los mensajes, visibles en las imágenes aéreas del tradicional chupinazo, incluían las consignas en inglés "Build Socialism" —Contruir el Socialismo— y "Destroy Israel" —Destrozar Israel—.

En una de las pancartas, firmada con las siglas de EHKS, aparecía además una bandera de Israel tachada con una línea roja. La protesta coincidió con la retransmisión del acto por RTVE y su difusión internacional a través de distintos canales y plataformas.

Chupinazo de Sanfermines, Pamplona hoy. EHKS es la secta estalinista violenta que disputa a Bildu (Ernai) la hegemonía entre los jóvenes vascos antisistema. Antisemitas, nacionalistas y comunistas norcoreanos, la síntesis totalitaria total e invasora. pic.twitter.com/bxXUpX9Rv9 — Carlos Mtz Gorriarán (@cmgorriaran) July 6, 2026

Según publicaciones afines al propio movimiento, la acción pretendía denunciar que, pese al reciente acuerdo de paz anunciado para la Franja de Gaza, "persiste el genocidio contra el pueblo palestino".

EHKS agrupa desde 2023 a diferentes organizaciones del Movimiento Socialista, entre ellas Gazte Koordinadora Sozialista (GKS), considerada su rama juvenil. El colectivo mantiene una confrontación política con EH Bildu, a la que reprocha haber adoptado posiciones que considera alejadas de sus postulados revolucionarios.

La organización ya había protagonizado otras movilizaciones en Pamplona, como la manifestación del pasado 1 de mayo contra lo que definió como la "guerra imperialista", en la que defendió consignas contra la OTAN y el sionismo.

Antecedentes en la Vuelta a España

EHKS también estuvo presente en las protestas registradas durante la pasada edición de la Vuelta a España. Diferentes colectivos propalestinos, entre ellos organizaciones vinculadas a GKS, organizaron acciones contra la participación del equipo Israel-Premier Tech, lo que provocó interrupciones del recorrido en varias etapas.

Las movilizaciones obligaron a la organización de la prueba ciclista a modificar parte del trazado y a suspender algunos recorridos previstos. Como consecuencia de la tensión generada, el equipo Israel-Premier Tech decidió retirar el nombre de Israel de los maillots de sus corredores a partir de la decimocuarta etapa.