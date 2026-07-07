El Pequeño Nicolás evita por ahora la cárcel: la Audiencia suspende su ingreso durante cuatro años

Francisco Javier Gómez Iglesias, alias El Pequeño Nicolás, no tendrá que ingresar de momento en prisión. La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado suspender la ejecución de la pena de dos años, un mes y 15 días de cárcel, a la que fue rebajada su condena por acceder a información reservada de bases de datos policiales, una decisión que queda supeditada a que no vuelva a delinquir durante los próximos cuatro años.

Según el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal concede la suspensión de la condena privativa de libertad con el respaldo de la Fiscalía y la condiciona a que Gómez Iglesias no cometa nuevos delitos en ese periodo y abone una multa de 1.800 euros. En caso de incumplir cualquiera de estos requisitos, la resolución advierte de que se revocará el beneficio y se ejecutará la pena de prisión.

Los magistrados justifican la medida por el tiempo transcurrido desde los hechos, ocurridos hace cerca de doce años, y porque no consta que el condenado haya reincidido desde entonces. A juicio de la Sala, el ingreso en prisión "no resulta necesario para evitar la comisión de nuevos delitos" y podría perjudicar el proceso de reinserción, por lo que considera preferible recurrir a mecanismos alternativos de rehabilitación, según recoge Europa Press.

En la resolución también se recuerda que Gómez Iglesias ya obtuvo en el pasado la suspensión de otras penas de prisión por condenas firmes relacionadas con delitos de falsedad documental. Asimismo, el tribunal destaca que no puede ser considerado un reo habitual, que no ha cometido nuevos delitos con posterioridad y que ya ha satisfecho la multa impuesta, sin que existan responsabilidades civiles pendientes.

Rebaja de la condena por las dilaciones

La decisión llega después de que el Tribunal Supremo rebajara el pasado mes de marzo la condena impuesta inicialmente por la Audiencia Provincial de Madrid, que ascendía a cuatro años y tres meses de prisión. El alto tribunal estimó parcialmente el recurso presentado por el propio Gómez Iglesias y redujo la pena a dos años, un mes y 15 días al apreciar como "muy cualificada" la atenuante de dilaciones indebidas.

La Sala de lo Penal consideró acreditado que la tramitación del procedimiento se prolongó de forma extraordinaria durante trece años. En concreto, señaló que la fase de instrucción se alargó cerca de una década y que las fases preparatorias y el juicio oral añadieron otros tres años, una demora que justificaba la reducción de la condena.

Además, el Supremo absolvió a Gómez Iglesias del delito de violación de secretos oficiales por el que también había sido condenado, al exonerar igualmente al entonces coordinador de seguridad municipal, considerado autor de ese ilícito.

Información reservada a cambio de recompensas

La Audiencia Provincial de Madrid condenó en 2023 a El Pequeño Nicolás por inducir un delito de descubrimiento y revelación de secretos cometido por funcionario público y por un delito de cohecho activo. Los hechos se remontan a 2014, cuando dos agentes de la Policía Municipal de Madrid le facilitaron información reservada sobre titulares de vehículos y matrículas a cambio de distintas recompensas.

La sentencia también impuso la misma pena de dos años, un mes y 15 días de prisión a los dos policías municipales implicados, condenados por revelación de secretos y cohecho pasivo, tras aplicarles igualmente la atenuante de dilaciones indebidas.

Durante el juicio quedó acreditado que Gómez Iglesias y los agentes "fueron estrechando su amistad, planeando una forma de obtener ingresos paralelos y otras prebendas relacionadas con los ambientes sociales y políticos que frecuentaban". Según la resolución, el acusado consiguió que los policías "le transmitieran información privilegiada", como datos de matrículas, "a cambio de gratificaciones que se entregarían a los policías".

La Audiencia también destacó que los implicados utilizaban aplicaciones de mensajería con chats secretos y mensajes autodestructivos, además de emplear términos como "lechugas verdes", "lechugas moradas" o "rábanos" para referirse al dinero y tratar de ocultar el verdadero contenido de sus conversaciones.

El tribunal descartó, sin embargo, que existieran pruebas suficientes para considerar que actuaban como un grupo criminal organizado. También rechazó aplicar la atenuante de trastorno mixto de personalidad solicitada por la defensa de Gómez Iglesias, al entender que la "irrealidad" en la que vivía "la utilizó para otros menesteres muy conscientemente" y que "su don de gentes contribuyó a la creación de ese mundo paralelo y no fue una fantasía incontrolada, sino más bien al revés". La sentencia concluía que "fue una fantasía digna de una mente ingeniosa" y que el acusado creó ese personaje para moverse cerca de las altas esferas del poder, aunque "en su camino fue dejando un reguero de víctimas", circunstancia que, según el tribunal, "ahora no puede tornarse en una ventaja".