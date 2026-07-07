Estabilizado el incendio de Grazalema y los evacuados ya pueden regresar a sus hogares

El consejero de Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha comparecido este martes para confirmar una gran noticia para la provincia de Cádiz. Tras horas de intensa lucha contra el fuego, el operativo ha logrado dar por estabilizado el siniestro forestal desatado en el paraje conocido como El Alamillo, situado en el término municipal de Grazalema.

De este modo, se ha rebajado la situación operativa del plan de emergencias al nivel cero, una decisión que permite recobrar paulatinamente la normalidad en la zona afectada. Gracias a esta mejora significativa, toda la población que se vio obligada a abandonar sus viviendas por precaución ya cuenta con la autorización pertinente para retornar a sus domicilios. Asimismo, esta medida implica la reapertura de diversas instalaciones turísticas y comerciales, entre las que destaca el Hotel Fuerte, un establecimiento del que tuvieron que ser desalojadas unas sesenta personas cuando la amenaza de las llamas era más inminente. A la par, se ha ordenado la recuperación parcial del tránsito en las carreteras de acceso que habían permanecido cortadas para facilitar el paso de los vehículos de extinción y garantizar la seguridad civil.

Durante su atención a los medios de comunicación, tras efectuar un vuelo de reconocimiento a primera hora de la mañana y reunirse con el Comité de Operaciones, Sanz ha detallado que la evolución de la catástrofe medioambiental "ha sido muy favorable". De hecho, el responsable del Gobierno autonómico ha celebrado que, en estos momentos, el frente carece de avance y ya no se observa fuego activo en la superficie. "No hay llamas en estos momentos, exclusivamente puntos calientes y la actuación de los medios aéreos se está circunscribiendo prácticamente a hacer de escoba, una labor de microcirugía ya de atender a puntos calientes que se puedan reavivar", ha precisado.

El consejero andaluz ha advertido de que, si bien las rachas de viento dejarán de ser un factor en contra durante las próximas horas, las altas temperaturas que se registran en la sierra gaditana podrían provocar que algunos de esos rescoldos vuelvan a humear. No obstante, ha querido poner en valor el esfuerzo de los profesionales, asegurando que "la gran actuación del dispositivo Infoca ha logrado que en este momento, tras lo vivido este lunes con un incendio muy complejo, ya no haya llamas, lo que lógicamente lleva a una situación de seguridad, tranquilidad y toma de decisiones como dar por estabilizado este incendio, se supera la fase de peligro, la fase más compleja".

Finalmente, las autoridades han indicado que los retenes del plan autonómico contra incendios forestales seguirán desplegados sobre el terreno trabajando a destajo. Los efectivos del Infoca no se retirarán hasta que se decrete el control definitivo y su posterior extinción, un proceso laborioso que podría prolongarse durante varios días debido a la orografía escarpada del paraje. La coordinación entre las diferentes administraciones y el esfuerzo incansable de los bomberos han resultado determinantes para evitar que el suceso alcanzara proporciones trágicas en uno de los enclaves naturales más valiosos de la comunidad.