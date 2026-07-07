"Ha mentido": Podemos exige a Sánchez el cese inmediato de la directora de la Guardia Civil

Ione Belarra, la secretaria general de Podemos, ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez por mantener en el cargo a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, investigada judicialmente por su posible participación o colaboración con la cloacas del PSOE, la trama liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y la fontanera, Leire Díez para frenar las investigaciones judiciales que cercan al Ejecutivo socialista y a la familia de Pedro Sánchez.

"La pregunta que está encima de la mesa es si España se puede permitir tener una directora de la Guardia Civil que ha mentido. Yo creo que no", ha respondido Belarra a los medios de comunicación en una rueda de prensa en el Congreso, en la que ha exigido al presidente del Gobierno el cese inmediato de Mercedes González.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye el caso Leire Díez, imputó la semana pasada a Mercedes González, y a su número dos, el teniente general Manuel Llamas, actual director adjunto operativo (DAO) de la Benemérita, después de que lo pidiera la Fiscalía Anticorrupción.

"Credibilidad y palabra"

Por ello, la dirigente de Podemos ha defendido que "lo primero que tiene que tener un representante público es credibilidad y palabra", insistiendo así en la necesidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez asuma responsabilidades y que cese a González después de haber sido imputada, igual que el DAO Manuel Llamas. "Es fundamental en política saber llegar y saber irse", ha afirmado.

Belarra ha añadido que le preocupa la "deriva" en la que, a su juicio, ha entrado el Gobierno, que junto con su presidente, Pedro Sánchez, está sometiendo al país a una situación simplemente insostenible desde el punto de vista político. Además, la diputada del Grupo Mixto ha reiterado que la corrupción en el PSOE es "disolvente para el bloque progresista" y también "pura acetona para el bloque progresista". A su juicio, esa expresión constituye "una descripción de la realidad" en el momento político actual.

Estas palabras de Belarra se suman a las del coportavoz de la formación, Pablo Fernández, que también ha calificado de "patético" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no haya acordado su cese y ha asegurado que, en la situación actual, su partido no gobernaría con el PSOE.