La Policía Nacional detiene en Illescas a 'Muñingo', buscado por matar a un hombre con un bate de béisbol

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Illescas —Toledo— a un prófugo sobre el que pesaba una reclamación judicial de la Audiencia Nacional para su extradición a la República Dominicana por un delito de homicidio. El arrestado se enfrenta en su país a una pena máxima de 30 años de prisión.

Los hechos por los que era reclamado se remontan a diciembre de 2022, en la provincia de Santo Domingo Este, en la República Dominicana, según ha informado la Policía Nacional.

De acuerdo con la investigación, el fugitivo, conocido con el alias de Muñingo, abordó a la víctima en la vía pública y le propinó varios golpes en la cabeza y el cuerpo con un bate de béisbol. Aunque recibió atención médica inmediata, falleció a los pocos días.

La Policía Nacional tuvo conocimiento el pasado mes de febrero de la existencia de una reclamación judicial para su extradición a la República Dominicana por este homicidio y de que había quebrantado las medidas cautelares impuestas por la Audiencia Nacional.

Tras varias semanas de investigación, los agentes comprobaron que el prófugo no se dejaba ver en la vía pública, lo que les hizo sospechar que permanecía oculto en la vivienda de un familiar en Illescas.

Según la Policía, desde ese domicilio recibía habitualmente compras de alimentos y suministros, además de visitas constantes de familiares y amigos. Finalmente, a finales del pasado mes de junio, los agentes procedieron a su detención y lo pusieron de inmediato a disposición de la autoridad judicial.