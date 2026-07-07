Podemos exige la salida de España de la OTAN y acusa a Sánchez de rendir "pleitesía" a Trump

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá a la cumbre de la OTAN que comienza este martes en Ankara (Turquía) para mostrar "pleitesía" al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y respaldar la política exterior estadounidense, pese a defender públicamente el lema del 'No a la guerra'.

Durante una rueda de prensa celebrada este martes en el Congreso de los Diputados, la dirigente de Podemos afirmó que espera que la reunión de la Alianza Atlántica siga el mismo patrón que anteriores cumbres.

Según Belarra, estos encuentros sirven para respaldar la política exterior de Estados Unidos a través de una organización que, a su juicio, "siembra guerras por todo el mundo".

"La cumbres de la OTAN básicamente sirven para rendirle pleitesía a Donald Trump y hacer seguidismo de la política exterior norteamericana", afirmó la líder de Podemos, quien añadió que, aunque Sánchez defienda en España el mensaje de "No a la guerra y paz", en la cumbre hará "justo lo contrario".

Su apuesta por el rearme

Belarra también reclamó al jefe del Ejecutivo que reconozca que durante esta legislatura ha impulsado, en su opinión, "el mayor rearme de la historia de este país" por decisión de la OTAN y del presidente estadounidense.

En este contexto, reiteró que Podemos no apoyará el techo de gasto si está vinculado al incremento del gasto militar o, según sus palabras, a la "escalada militar".

Podemos insiste en salir de la Alianza Atlántica

La secretaria general de Podemos volvió a defender la salida de España de la OTAN y sostuvo que, mientras la Alianza Atlántica continúe existiendo, Europa no podrá alcanzar una autonomía estratégica en materia de defensa.

Además, aseguró que la organización contribuye a alimentar la guerra en Ucrania, una posición que la formación mantiene desde hace tiempo respecto al papel de la Alianza Atlántica.