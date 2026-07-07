Zapatero pide al juez del caso Plus Ultra que suspenda la investigación tributaria sobre él y su esposa

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido al juez que investiga el rescate millonario de la aerolínea Plus Ultra que suspenda la investigación tributaria que se abrió sobre el exdirigente socialista y su familia.

La semana pada la Agencia Tributaria informó al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional José Luis Calama que estaba realizando una investigación fiscal sobre el expresidente su esposa, María Sonsoles; sus hijas, Laura y Alba Rodríguez; y su pagador, Julio Martínez Martínez.

"La AEAT es plenamente consciente de que ha iniciado un procedimiento inspector que es de todo punto improcedente, ya que ella misma sabe que procede suspender inmediatamente el mismo hasta tanto se resuelva el asunto por la jurisdicción penal", señala el escrito.

De esta manera, por un lado Zapatero pide a Calama que "ordene la paralización de la tramitación de las actuaciones de comprobación e investigación inspectora abiertos por la Agencia Tributaria" y por otro pide a la Agencia Tributaria que declare "la nulidad de las comunicaciones de inicio de actuaciones inspectoras, o al menos de sus requerimientos de documentación y consentimiento bancario".

"Nulidad general" de la causa

A finales de junio, la defensa de Zapatero presentó otro escrito solicitando al juez la "declaración de nulidad general de las actuaciones" del caso Plus Ultra. El escrito, al que tuvo acceso este diario señalaba que se habían vulnerado varios derechos durante la instrucción

En concreto señalaba la vulneración del "derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley, a un proceso justo con todas las garantías, el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión y el derecho a la presunción de inocencia de D. José Luis Rodríguez Zapatero".

El mismo escrito criticaba las pruebas aportadas al procedimiento por ser pruebas "ilícitamente analizada vulnerando el derecho a la intimidad, a la protección de datos y al secreto de las comunicaciones de terceros con transcendencia para mi representado, y que ha servido para justificar la adopción de otras diligencias limitativas de derechos fundamentales de mi representado y de terceros".