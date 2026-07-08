Aldama aporta al juez nueva información de las empresas implicadas en la financiación ilegal del PSOE a través de PDVSA

El empresario Víctor de Aldama ha aportado nueva información sobre las empresas implicadas en la presunta financiación ilegal del Partido Socialista de Pedro Sánchez con cupos de petróleo de la compañía estatal venezolana PDVSA.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital apuntan que "Aldama ha declarado nuevamente en secreto ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, para aportar nueva información relacionada con la presunta financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista que preside Sánchez, a través del régimen venezolano de Nicolás Maduro, utilizando los cupos de petróleo de PDVSA por valor de 250 millones de dólares".

Su declaración ha tenido lugar este miércoles y se ha extendido durante algo más de una hora y, según ha podido saber LD, en la comparecencia ante el juez, el empresario ha aportado nueva información relacionada con las mercantiles implicadas en la trama.

Las mismas fuentes consultadas por este diario apuntan que "Aldama habría aportado más datos e información complementaria sobre la sociedad Apamate Corporate And Trust, investigada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), como pieza clave para canalizar los cupos de petróleo de PDVSA, a través del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos primero y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero después".

Nueva declaración tras la querella de Delcy Rodríguez

Tal y como avanzó Libertad Digital, Aldama iba a aportar nuevas pruebas sobre la financiación ilegal del Partido Socialista después de que la ahora presidenta al frente de Venezuela, Delcy Rodríguez, se querellase contra él.

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En su escrito, la defensa de Delcy Rodríguez dirigida por el despacho de abogados de Baltasar Garzón señalaba que "es inveraz, falsa o no ajustada a la realidad la afirmación consistente en la imputación de un hecho a la Sra. Delcy Eloína Rodríguez Gómez, consistente en que esta entregó al aquí requerido el sobre indicado, el cual se ha identificado en los medios de comunicación como una cubierta de papel con el sello, anagrama o emblema de PDVSA".

La defensa de la presidenta chavista explicaba en el escrito que la atribución de la entrega del sobre "tiene un significado y contexto negativo" porque "implica una atribución de participación —en sentido amplio y no en términos estrictamente jurídico-penales— de mi mandante en unos hechos que, al menos contra otras personas, podrían ser constitutivos de delito".

Las últimas revelaciones de LD: 'Apamate'

Según avanzaba en exclusiva este diario, Víctor de Aldama explicó en su primera declaración ante el juez Moreno celebrada el pasado mes de marzo que la sociedad Apamate Corporate And Trust vinculada al banquero ligado al chavismo y al narcotráfico supuestamente fallecido, Francisco Flores, fue empleada en la operación de financiación ilegal del PSOE. Concretamente, dicha sociedad canalizó los cupos de petróleo de PDVSA por valor de 250 millones de dólares que sirvieron para financiar de forma irregular al Partido Socialista y la Internacional Socialista que preside Sánchez".

Aldama relató al juez Moreno que Apamate fue la sociedad clave en la trama delictiva del PSOE para financiarse ilegalmente con fondos procedentes del régimen venezolano de Nicolás Maduro. El empresario explicó en la Audiencia Nacional que José Luis Ábalos inició los trámites para canalizar los fondos de los cupos de petróleo de PDVSA a través de Apamate y que, posteriormente, José Luis Rodríguez Zapatero tomó el relevo en esta gestión. Según el testimonio de Aldama ante el juez Moreno, Zapatero canalizó los cupos de PDVSA a través de Apamate efectuando distintos pagos y empleando cuentas bancarias en diferentes países como Panamá o Rusia.

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