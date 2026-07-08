El empresario Joaquín Parra asegura a Pedraz que Leire Díez era "el tonto útil" del Gobierno

El empresario Joaquín Parra ha afirmado en sede judicial que la fontanera del PSOE Leire Díez era el "tonto útil" del Gobierno y que ella se reunía en nombre de Pedro Sánchez.

Parra ha declarado este miércoles como testigo durante algo más de una hora ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, en el marco de la trama de las cloacas del PSOE.

Según han señalado fuentes jurídicas a Libertad Digital, el empresario ha señalado que fue Leire Díez quien se puso en contacto con él y que él nunca le pidió nada. Según Parra, la fontanera socialista le transmitió en una de sus conversaciones en referencia a Pedro Sánchez que "cuando ofenden a tu mujer y tu hermano, con la policía patriótica con la mafia del PP, hay que tomar cartas en el asunto". El testigo también ha manifestado que Díez le trasladaba que tenía acceso a los fiscales.

Durante su intervención, Parra también ha sido preguntado por un favor para que el alcalde de Dos Hermanas (Sevilla) le recibiera por un asunto relacionado con unos terrenos que el propio Parra posee en esta localidad. Este ha reconocido que habló con Leire Díez para que el alcalde le recibiese y Díez le dijo que en esa reunión especificara que iba de parte de Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE.

Por otro lado, durante su declaración también ha señalado que la cloaca del PSOE quería que cambiase su abogado José Antonio Choclán para que fuera defendido por un abogado "Pro-PSOE", concretamente el denominado abogado de las cloacas Jacobo Teijelo.

Además, el empresario ha señalado que se reunió con la cloaca en un "piso franco del PSOE" porque no había nada en su interior. Ha precisado que la propia Leire Díez tenía la llave que abría el inmueble. Según ha podido saber LD, dicho inmueble estaría alquilado por una de las sociedades del expresidente de la SEPI Vicente Fernández, también imputado en la causa.

Declaración de García Cabrera

Por otro lado, este miércoles también ha declarado como testigo el abogado del comisario José Manuel Villarejo, Antonio José García Cabrera, que ha reconocido dos reuniones con Leire Díez. Según fuentes jurídicas consultadas por este diario, García Cabrera ha señalado que conoció a Díez a través de Sandro Rosell porque este a su vez conocía al comisario Villarejo.

El abogado de Villarejo ha señalado que Díez le comentó que tenía información sobre un complot para realizar la operación tándem, que se saldó con la detención del propio Villarejo, y que por eso se reunió con ella.

Según Cabrera, Leire Díez le instó a reunirse con el fiscal Anticorrupción del caso Villarejo, César de Rivas, porque podría conseguirse un acuerdo. El letrado se reunió con el fiscal y éste le descartó cualquier tipo de acuerdo con su defendido. Desde entonces, el abogado del comisario dejó de dar credibilidad a la fontanera del PSOE. Días después, Leire Díez le transmitió que le iban a recibir desde la Fiscalía General del Estado, pero García Cabrera ignoró ya la propuesta al no creérsela.

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