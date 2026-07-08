La acusación popular critica que Begoña Gómez pueda viajar al extranjero y denuncian "diferencia de trato"

La asociación Hazte Oír ha recurrido la decisión del juez sustituto de Peinado de autorizar a la mujer del Presidente del Gobierno, Begoña Gómez a realizar un viaje a Londres para acudir a la graduación de su hija.

La mujer del presidente el Gobierno entregó hace dos semanas al titular del Juzgado de Instrucción nº 41, Juan Carlos Peinado, su pasaporte pero envió un escrito al magistrado para que le devolviese su documento y así poder acudir a la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, y a la graduación de su hija. El magistrado que sustituyó este lunes a Peinado, Antonio Viejo Llorente, autorizó el viaje de Gómez únicamente a Londres.

"El auto recurrido se aparta del criterio ordinario de mantenimiento de las medidas cautelares sin ofrecer justificación objetiva y razonable que ampare la diferencia de trato", señala el escrito de la asociación, al que ha tenido acceso Libertad Digital.

"La autorización concedida a la investigada D.ª María Begoña Gómez Fernández para desplazarse a Londres constituye un trato de favor manifiestamente desigual e injustificado respecto al que ordinariamente se dispensa a otros investigados que se encuentran en situaciones procesales análogas o comparables", añade.

La asociación entiende que la imposición de medidas cautelares se caracteriza por "su mantenimiento riguroso" siempre que continúen existiendo las razones que las motivaron. "En la práctica forense habitual, los investigados sometidos a este tipo de medidas cautelares, especialmente cuando se enfrentan a penas graves y existe riesgo de fuga, no obtienen autorizaciones de salida para asistir a eventos de carácter personal o familiar, tales como graduaciones, bodas, funerales u otros actos análogos, por legítimos que resulten desde un punto de vista humano", critica el escrito.

De igual manera, también critica el argumento esgrimido por el sustituto de Peinado que rechazó el desplazamiento a Turquía por no pertenecer al "espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea" cuando precisamente Londres tampoco se encontraría en el tras la salida de Reino Unido de la Unión Europea.