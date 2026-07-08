La cloaca del PSOE preparaba una asociación de "víctimas contra las cloacas" para atacar a policías, jueces y fiscales. El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, investiga esta trama socialista para desestabilizar los procedimientos judiciales en curso contra el partido de Pedro Sánchez.

Inicialmente, Pedraz imputó al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, la denominada fontanera socialista Leire Diez, el empresario Javier Pérez Dolset, el exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y el abogado Ismael Oliver por delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado. También imputó al abogado Jacobo Teijelo y al guardia civil Juan Sánchez Yepes por delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado. En las últimas fechas, ha crecido el número de imputados, entre ellos, la directora general de la Guardia Civil Mercedes González y el director adjunto operativo (DAO) del mismo Cuerpo Manuel Llamas.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) intervino a la cloaca del PSOE un documento de texto de 44 páginas titulado Relato, al que ha tenido acceso Libertad Digital, fechado el 11 de noviembre de 2024, que revela las maniobras de la cloaca socialista con una paradójica y supuesta "asociación de víctimas contra las cloacas" para "dar voz a todas aquellas víctimas de la Policía, Fiscalía y Judicatura Patriótica".

El citado documento explica que la "Asociación Víctimas contra las cloacas" es una asociación que "aúna a todas las víctimas de las acciones promovidas por el PP, el BBVA, Planeta, la acción ilegal del fiscal Grinda (fiscal anticorrupció{n} José Grinda) y cualquiera de las irregularidades judiciales, a través de la actividad de Villarejo (comisario José Manuel Villarejo) u otros".

"Esta asociación estaba llamada, en principio, a ser la denunciante contra el BBVA. Pero puede ampliar sus fines y convertirse en un instrumento de la lucha contra los distintos actos de abuso de poder judicial o las indefensiones que producen la acción politizada de la Justicia", añade.

"Importante: igual que Villarejo utilizó la asociación Transparencia y Justicia, esta Asociación de Víctimas puede dar voz a todas aquellas víctimas de la Policía, Fiscalía y Judicatura Patriótica", destacaba el escrito.

Finalmente, la cloaca del PSOE añade el siguiente comentario en el documento: "Se ponen a disposición para que lo utilicemos".

Cabe destacar que el documento no desvela ningún detalle más sobre la "Asociación Víctimas contra las cloacas", desconociéndose quiénes eran sus integrantes. Tampoco se aclara si la denominación "Asociación Víctimas contra las cloacas" fructificó o bien la asociación se disfrazó con otra denominación y sigue operando en la actualidad.

El plan contra la juez Biedma

Tal y como publicó LD, la UCO intervino el plan de la cloaca del PSOE para apartar a la titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, mientras investigaba al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez. El documento de texto denominado Estado de situación tiene fecha 16 de enero de 2025 y forma parte del sumario de las cloacas del PSOE que investiga el magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.

Dicho documento de 4 páginas contiene un epígrafe denominado "Badajoz" en el que se hace referencia a las maniobras de uno de los miembros de la cloaca del PSOE, el abogado Luis Sáenz de Tejada, para neutralizar a la juez Biedma: "Se acordó con Luis Sáenz de Tejada que él interpondría una denuncia en Fiscalía General para denunciar los casos de corrupción judicial que hay en Badajoz y que afectan, entre ellos, a la juez que instruye el caso de David Sánchez. Después de decirle que lo hiciera de una determinada manera y de enviar la denuncia, la archivaron a los dos días".

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com