La Confederación Hidrográfica del Ebro lanza un aviso urgente por riesgo de crecidas súbitas

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha emitido un aviso por la posibilidad de crecidas súbitas en cauces menores y barrancos durante la tarde debido a las tormentas previstas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El organismo advierte de que el riesgo afecta a varias zonas de la cuenca del Ebro y pide a la población extremar la precaución y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Según ha informado la CHE, las posibles crecidas podrían registrarse en Cantabria, Burgos, La Rioja, Álava, Navarra y Aragón, coincidiendo con los avisos amarillos por tormentas activados por la AEMET para esta jornada.

El organismo recomienda a los ciudadanos seguir la evolución de la información meteorológica e hidrológica a través de la Agencia Estatal de Meteorología, del Sistema Automático de Información Hidrológica del Ebro (SAIH Ebro) y de la página web de la propia Confederación.

Asimismo, recuerda que, en caso de que la situación lo requiera, deben seguirse en todo momento las indicaciones de los Servicios de Protección Civil.

La AEMET mantiene durante esta jornada avisos amarillos por tormentas en Aragón, Castilla y León, Navarra, País Vasco, La Rioja y la Comunidad Valenciana. Además, continúan los avisos por calor en buena parte del país, con alerta roja en zonas de Cataluña y la Comunidad Valenciana, donde las temperaturas podrían alcanzar entre 40 y 42 grados.