"Las cárceles se vacían de etarras": la AVT denuncia que solo 38 presos siguen en régimen ordinario

El número de presos de ETA que permanecen en prisión en segundo grado o régimen ordinario se ha reducido a 38, según ha denunciado este martes la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), tras conocerse la concesión de una nueva progresión al tercer grado y una flexibilización del régimen penitenciario a dos reclusos de la banda terrorista. La organización considera que estas decisiones evidencian que "las cárceles continúan vaciándose de etarras".

La AVT ha informado de la aprobación del tercer grado para Arkaitz Aguirregabiria del Barrio y de la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a Juan Luis Rubenach Roiz, una medida que permite flexibilizar las condiciones de cumplimiento de la condena sin que el interno haya sido clasificado en tercer grado.

La asociación ha calificado de "infamia" que únicamente permanezcan 38 condenados por terrorismo en segundo grado o régimen ordinario, al considerar que la política penitenciaria aplicada en los últimos años ha supuesto una reducción progresiva del número de internos de ETA que cumplen sus penas en ese régimen.

Balance desde el traspaso de competencias

Según los datos facilitados por la AVT, desde que el Gobierno Vasco asumió las competencias penitenciarias en septiembre de 2021 se han aprobado 122 progresiones al tercer grado o régimen de semilibertad para presos de ETA. De ellas, 25 corresponden a concesiones repetidas después de haber sido revocadas previamente por los tribunales.

Además, la asociación señala que se han concedido 23 flexibilizaciones del régimen ordinario mediante la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario y 62 libertades condicionales a internos de la organización terrorista.

La AVT ha expresado su rechazo a esta evolución de la política penitenciaria y ha asegurado, en un mensaje publicado en la red social X, que "una vez más, las víctimas del terrorismo somos también víctimas de la impunidad".

Los dos presos afectados

Arkaitz Aguirregabiria del Barrio fue detenido, juzgado y condenado a 25 años de prisión por el asesinato del brigadier de la Policía francesa Jean-Serge Nérin, cometido en 2010. Nérin fue la última víctima mortal de la organización terrorista ETA.

Por su parte, Juan Luis Rubenach Roiz ingresó en prisión en 2019 y acumula dos condenas con un máximo de cumplimiento de 30 años por delitos de asesinato, asesinatos en grado de tentativa y estragos.

La AVT recuerda también que Rubenach fue uno de los presos de ETA trasladados a centros penitenciarios del País Vasco por decisión de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior.