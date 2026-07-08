Confecciones Sánchez

La conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Franco está pasando desapercibida, lo que demuestra la madurez de la sociedad española y la independencia de criterio de sus capas más jóvenes, a las que va dirigida fundamentalmente toda esa propaganda. A la gente se la sopla el franquismo y odia meticulosamente al sanchismo, que es la preocupación del momento y no las obsesiones neuróticas de los socialistas, que tienen que hacerse perdonar por ellos mismos el que sus familias se hicieran ricas durante la oprobiosa. El tiempo pasa y los jóvenes, en lugar de La Internacional, entonan el cántico de Pedro Sánchez para desesperación del ministro Ángel Víctor Torres, encargado del agitprop antifranquista.

Para reconducir esta situación intolerable, el Gobierno ha lanzado una línea de moda juvenil llamada, en un arrebato de genialidad, "Dmocracia", para que los jóvenes a los que va dirigida interioricen que no estar con Sánchez es no ser demócrata. Como si a la juventud española le preocupara algo que los sociatas la tachen de facha. Se trata fundamentalmente de ropa con estilo deportivo, de la que uno se pone los domingos por la mañana de invierno para bajar a por churros, aunque no es descartable que despierte gran interés entre los estratos delincuenciales de la población, que encontrarán en ella un tejido fuerte y en tonos de camuflaje.

Hasta ahora, el uniforme preferido de los malhechores es el chándal del Barça, porque la combinación de rojo y azul hace que se disimulen los rastros de sangre. Esta nueva línea de ropa democrática, en colores terrosos, puede tener también una buena acogida entre el lumpen, sobre todo si se la entregan gratuitamente por gentileza de Sánchez y su equipo.

15 millones de euros nos ha costado la campaña y todavía no sabemos cuántos chándales democráticos se van a repartir entre los demócratas españoles y extranjeros, regularizados o no, porque no se van a poner a la venta y solo se podrá acceder a ellos a través de sorteos en las redes sociales. Con ese dineral, Amancio Ortega viste a la provincia de Ávila al completo todo el año, incluido el crudo invierno. En manos del Gobierno, lo normal es que el grueso del presupuesto se vaya en pagar a los influencer que participan en la promoción y las mordidas de los intermediarios, una institución sagrada del sanchismo en cualquier actuación financiada con el presupuesto público.

Dmocracia es, según leemos, "una colección cápsula de streetwear", pero acabará actuando como un aviso de peligro. En unos meses, las señoras de edad verán estos colores en lontananza, se agarrarán la cadena de oro y saldrán corriendo. Imposible encontrar una metáfora más adecuada para celebrar el antifranquismo.