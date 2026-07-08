La inquietante ausencia de un caso Bono

Cuenta Jorge Dezcállar, en su libro de ajuste de cuentas, Valió la pena, que José Bono, hijo de falangista y socialista de los del engañador Tierno Galván —lo demostró, y de qué modo, el añorado César Alonso de los Ríos—, luego refrito en el felipismo, era el católico oficial del gobierno del PSOE, lo que molestaba sobremanera al también católico y ministro, Miguel Ángel Moratinos. Dezcállar, que ha dirigido la inteligencia española (el nuevo CNI y nada menos que cuando el 11-M) y fue embajador en Marruecos, Vaticano y Washington, además de llamarle mezquino por sus insidias y bífidas maniobras, hace a Bono responsable directo de haberle destituido por tener una visión radicalmente diferente acerca de cómo manejar los servicios de inteligencia nacionales.

Es más, es que ni siquiera el Rey Juan Carlos fue capaz de detener su cese, que quería que siguiera Dezcállar —lo de callar está en el apellido—. No fue tampoco Zapatero el inspirador de la defenestración, sino el propio Bono al ser nombrado Ministro de Defensa. Lamentablemente, el ex jefe de los espías españoles no desbroza en qué consistía el plan del ex presidente de Castilla-La Mancha para los servicios secretos españoles. El de Dezcállar era resituar al CNI en el Ministerio de la Presidencia, lo que no gustaba al flamante ministro de Defensa.

Lo que sí se ha sabido es que su relación con los papeles del CNI es, cuando menos, tortuosa y anómala. Muy anómala. Nunca se ha visto que un ex ministro de Defensa, entre otros cargos, haya dado forma a un "legado digital" compuesto por 117.000 documentos y 57.000 fotografías de los que unos 20.000 fueron entregados, no a Patrimonio del Estado, sino a la Fundación Pablo Iglesias, que tiene restringido el acceso a ellos.

No se sabe con certeza qué documentos son los que Bono tiene en su poder, ni cuántos escaneó, ni a qué temas se refieren o a qué personas afectan. No cabe duda de que guardó copias y documentos digitalizados procedentes de su etapa como ministro de Defensa, pero ni se sabe cuáles ni se conocen cuántos, como se ignora si se les ha dado uso y cuál. Se supone que, todo lo que digitalizó, guardó y se llevó, lo hizo legalmente. Lo que está claro es que trató de que se supiera públicamente que los tenía.

En marzo de 2024, el PP lo dudaba. Es más, realizó una batería de ocho preguntas muy significativas sobre su desconfianza: desde pedir explicaciones al Gobierno porque Bono tuviera esos documentos —si fueron sustraídos, si podía escanearlos, cuántos fueron y de qué índole— a aclarar si el Gobierno los desclasificó y si podrían donarse a una Fundación privada. "Don José Bono Martínez, desde el día de su cese como ministro de Defensa, no está en posesión de ningún documento clasificado y ha cumplido estrictamente todas sus obligaciones legales", respondió el gobierno el 11 de abril de 2024 sin aclarar cómo es posible que un ex ministro forme un archivo con documentos oficiales ni si había tenido autorización para ello.

No eran las primeras sospechas sobre la conducta y el patrimonio de José Bono. Ya en 2010 saltó el escándalo del aparente incremento patrimonial de la familia que dio hasta para crear una Hípica, tras una controvertida recalificación de terrenos. Ya era conocida su amistad con El Pocero, constructor castellano-manchego, que luego se dedicó a hacer negocios en Guinea Ecuatorial, provocando el interés del CNI en Malabo, que ya había oteado los viajes de Bono a ese país.

Hay mucho más, pero interesa ahora destacar que en 2010, el PP denunció a Bono —y no por vez primera—, entonces presidente de las Cortes, por sus sospechosas actuaciones y su asombroso enriquecimiento. Al año siguiente, Jaime Ignacio del Burgo y Iusticia et Veritas interpusieron una querella criminal contra Bono por el presunto delito continuado de cohecho, falsificación de documentos públicos y delito fiscal, también acusando a su exesposa. De todo aquel terremoto político no quedó más que el archivo de ambas actuaciones por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo y del propio alto tribunal a petición de la Fiscalía que desempeñaba entonces Juan José Martín-Casallo López, amigo y colaborador del entonces Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, que encontró justificado el archivo. Todo al cajón.

Es sorprendente que en libros tan afamados como los de Ketty Garat o Rubén Arranz apenas se haga mención, o ni se haga siquiera, del "expediente" Bono, a pesar de que Álvaro Nieto, director de The Objective, en su muy recomendable libro Conexión Caracas Moncloa dedica mucha atención al triángulo Morodo-Bono-Zapatero y a "las fragatas de Bono", e incluye las acusaciones del Pollo Carvajal por presuntas corruptelas ya denunciadas en Vozpópuli.

Tan inquietante es el silencio de todos los que podrían hablar acerca de lo que se adivina sobre un caso Bono, relacionado las andanzas de unos y otros —y otras— en la República Dominicana y en la dictadura venezolana —entre otros países—, que cabe la sospecha acerca de si tan espeso mutismo tiene que ver con ese legado de turbadores documentos que Bono guarda y publicitó astutamente.

En los últimos días, mensajes de Bono a Koldo, registros inmobiliarios, las preguntas de la Comisión Europea y un reportaje televisivo dominicano, a lo mejor animan a quienes de oficio pueden hacer aflorar el caso Bono, otra pieza del puzle socialista.