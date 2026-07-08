Peinado recuerda que Bettino Craxi se fugó con escoltas en su respuesta a Begoña Gómez

El juez Peinado ha defendido su decisión de retirarle el pasaporte a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez señalando que la labor de los agentes de policía que le acompañan a modo de escolta no tienen como función la de evitar sus movimientos sino la de protegerla de las amenazas de terceras personas.

La mujer del presidente el Gobierno entregó hace dos semanas al titular del Juzgado de Instrucción nº 41, Juan Carlos Peinado y remitió un escrito al juez solicitando que le fuese entregado para poder acudir a la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, y a la graduación de su hija en Londres. Este lunes el magistrado Antonio Viejo Llorente, en sustitución de Peinado, autorizó su viaje a Londres.

"Se alega que al tener, la acusada. la condición de Esposa del actual Presidente Del Gobierno, está acompañada en sus desplazamientos de miembros del Cuerpo Nacional De Policía, que saben en todo momento el lugar en el que se encuentra, y por tanto, se desprende que es inexistente la posibilidad material de la fuga, pero no debe olvidarse que su misión es la de proteger frente a terceros de posibles ataques a su integridad física y no evitar los movimientos o desplazamientos que estime conveniente". Señala un informe del juez Peinado fechado a 30 de junio, al que ha tenido acceso Libertad Digital.

Por otro lado, Peinado también se ha defendido de lo que reflejó en el auto por el que se decretaban las medidas cautelares sobre la posible ayuda de los miembros de la policía para que Begoña Gómez huyese.

"Este instructor debe poner de manifiesto que, la invocación que se realiza en cuanto a la profesionalidad de los miembros de dichos cuerpos responde a lo alegado por el Letrado recurrente, y lo que se dice en el auto, es que 'en un momento determinado puede. No se dice que sea probable, o previsible, siendo una mera hipótesis", señala el juez

"En modo alguno se ha tratado de ofender o menospreciar la labor de esos funcionarios, que quien por razones de distinta índole, por su experiencia profesional, con quien ha venido compartiendo muchos años de actividad profesional, generalmente, y casi en su totalidad, de forma ejemplar, y porque conoce la labor, careciendo de los medios idóneos, para llevar a cabo su trabajo lo realizan de forma abnegada, no poniendo en duda, su profesionalidad ejemplar", añade

Además el magistrado recuerda que existen casos de funcionarios que ", han sido objeto de reproche disciplinario e incluso penal". "Si en el colectivo de los Miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado, no existiera la posibilidad de que haya de elementos individuales, que no cumplen adecuadamente con sus obligaciones, carecería de sentido la existencia, de la Unidad de Asuntos Internos, creada precisamente por este motivo, y cuya existencia permanece y no se contempla su disolución.

Por otro lado, también ha señalado que no sería la primera vez que el presidente de un Gobierno de la Unión Europea "se fuga ante un procedimiento de una trama de corrupción" y que "sin duda dispondría de toda la escolta oportuna", en relación a la huida del ex primer ministro italiano Bettino Craxi.