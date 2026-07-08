Rocío Dívar (PP) destapa la conexión entre los casos: "Es muy difícil que no acabe cayendo alguna imputación"

Las comisiones de investigación parlamentarias y el goteo de exclusivas judiciales continúan estrechando el cerco sobre la presunta trama de corrupción que salpica a varios ministerios del Ejecutivo. La senadora del Partido Popular, Rocío Dívar, ha desgranado las preocupantes conclusiones que arrojan las últimas pesquisas tras el levantamiento del secreto de sumario, confirmando que las causas aisladas forman ya una única red con conexiones personales, societarias y económicas.

Lo ha hecho en el programa de La Noche de Cuesta, conducido por el periodista Carlos Cuesta, donde la parlamentaria ha advertido de la gravedad de lo que está saliendo a la luz: "Lo más curioso es que esos nombres aparecen una y otra vez en investigaciones distintas". "Empiezan a aparecer los sospechosos habituales", destacaba Cuesta.

Durante la emisión, Cuesta y Dívar han coincidido en el absoluto escepticismo de que semejante flujo de millones se detuviera exclusivamente en los escalafones intermedios de la administración.

La atención se centra ahora sobre la mercantil Next Generation Calliope Innova, una firma constituida inicialmente en la polémica notaría de El Escorial por Eduardo Pérez Ámeda —señalado junto a su hermano Roberto como presunto testaferro del empresario Fernando Santer (dueño de Forestalia)—. Según los datos aportados por la senadora en el espacio televisivo y refrendados por la Fiscalía Anticorrupción, apenas un mes después de su fundación en abril de 2022, el 99,9% de las participaciones de la sociedad fueron adquiridas por Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán.

La "madeja" de los 5,2 millones en Transición Ecológica

La investigación judicial sitúa a Next Generation Calliope Innova como la presunta plataforma vehicular utilizada para el desvío de hasta 5,2 millones de euros. El grueso de este montante habría tenido como destino definitivo a Eugenio Domínguez, un alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica a cambio de favores medioambientales y concesión de licencias. El sumario detalla que Domínguez percibía las mordidas camufladas a través de Derco, una empresa de decoración propiedad de su esposa.

Cuesta se ha mostrado tajante al dudar de que la cúpula del ministerio no estuviera al tanto de los movimientos: "Yo no me creo que esos 5,2 millones fuesen exclusivamente a Eugenio Domínguez. Que pellizcara de ahí, seguro, pero que sus jefes directos o jefas directas no supieran nada o no dijeran algo para el Partido Socialista, yo particularmente no me lo creo".

Desde La Noche de Cuesta, la senadora del PP, ha destacado que el pasado 6 de abril, "Fernando Samper vino a la comisión de investigación y huyó de la comparecencia". "Le hice muchas preguntas, a mí me sorprendió su locuacidad", destaca Rocío, "él vino acompañado de su abogado, yo pensé que no iba a hablar, pero habló mucho. Y cuando le pregunté por Next Generation Calliope Innova, me dijo que ya no me iba a contestar a ninguna pregunta más", ha comentado escuchando las grabaciones de aquel día. La senadora insistió en la explicación de que la Notaría del Escorial se constituyó la sociedad por parte de Eduardo Pérez Ámeda, según los investigadores, dos hermanos testaferros de Fernando Samper y de Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán: "El 99,9% de las participaciones de Next Generation Calliope Innova son adquiridas por Antxon. Y esta es la empresa que se utiliza para ir desviando hasta 5,2 millones de euros".

"Probablemente todavía nos quede mucho por saber", ha reflexionado la senadora.

Rocío también ha nombrado a Carmelo Armaez, el dueño de Mediaciones Martínez desde donde se transfería dinero, y un señor que "tenía todo tipo de sociaedades, algunas dedicadas a las energías renovables".

Además, Dívar ha alertado del desorbitado crecimiento de la red de empresas instrumentales ligadas a Forestalia, las cuales habrían pasado de las 850 detectadas inicialmente a más de 1.050 sociedades en la actualidad. Según explicó, la operativa consistía en utilizar estas firmas como "sacacorchos" para obtener licencias de parques energéticos gracias a una presunta "ventanilla única" de favores políticos en el MITECO y el INABA, multiplicando su valor tras recomprarlas por cantidades que oscilaban entre los 2,5 y 3 millones de euros. "Todavía no sabemos hasta dónde vamos a llegar", repite.

El nexo con la SEPI y el papel de Sara Aagesen

La ramificación de la trama no se detiene en el ámbito energético, sino que conecta directamente con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Según el sumario, Fernando Santer habría pagado una comisión de 200.000 euros a través de la red societaria a cambio de amarrar una cuantiosa ayuda pública de 17,3 millones de euros de Cepides (dependiente de la SEPI).

La ronda de los "sospechosos habituales" es más real que nunca en la órbita de Moncloa, recordando que en Cepides (el organismo dependiente de la SEPI que concedió la ayuda de 17,3 millones a Forestalia) acabó "enchufada" la jefa de gabinete del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Con una indignación palpable, desde el programa nocturno se concluyó de forma gráfica el laberinto que afrontan los investigadores al seguir el rastro del dinero: "Vamos siguiendo la línea de puntos, pero llega un momento en que son círculos concéntricos y es imposible salir de ahí".

Este escándalo coincide en el tiempo con la comparecencia en el Senado de la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen (antigua secretaria de Estado y miembro del Consejo Gestor del Fondo de Solvencia). Aagesen ha comparecido visiblemente "inquieta" ante las preguntas del senador popular José Manuel Hernando y de la representación de Vox respecto a las actas y expedientes de rescates bajo sospecha, como los de Air Europa, Plus Ultra y Tubos Reunidos.

Aagesen ha negado haber recibido "presiones políticas" para validar las millonarias inyecciones estatales, escudándose en que las empresas cumplían los requisitos según los informes técnicos y el aval del Tribunal de Cuentas.

Sin embargo, la ministra ha sembrado dudas al reconocer que en el expediente de Tubos Reunidos se ausentó de la reunión informativa y delegó el voto decisivo en su subsecretario, momento exacto en el que se modificó el sentido del voto.

Aagesen ha admitido además la presencia de Manuel de la Rocha (director de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno) en las reuniones clave de los rescates, justificando su presencia bajo el pretexto de que era "una persona que tenía muchos datos y conocimiento".

Ante este escenario, en el que se mantiene en su puesto a la investigada Marta Núñez Palenque (directora general que respaldó a Eugenio Domínguez) y tras cinco meses de promesas incumplidas sobre auditorías internas, la senadora Dívar concluyó en su intervención nocturna que el avance judicial sobre el Ministerio de Transición Ecológica es inminente: "Es muy difícil que no acabe cayendo alguna imputación por ese departamento".