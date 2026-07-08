Un fallo en la catenaria corta la alta velocidad entre Orense y Santiago de Compostela

La circulación de los trenes de alta velocidad que conectan Orense y Santiago de Compostela ha sufrido este miércoles una nueva y grave alteración. Según han informado las compañías ferroviarias Adif y Renfe, el origen del problema radica en una avería técnica relacionada con un pantógrafo y la catenaria. El incidente tuvo lugar en las inmediaciones del municipio de O Irixo, paralizando por completo el tráfico habitual y provocando importantes complicaciones para cientos de usuarios que dependían de este medio de transporte.

Este contratiempo obligó a los viajeros a soportar esperas de varias horas en diferentes estaciones del trayecto gallego. La frustración fue en aumento conforme avanzaba la jornada y no se vislumbraba una solución rápida por parte de las autoridades competentes. Numerosos pasajeros denunciaron la situación, lamentando la falta de información clara sobre el tiempo estimado para la reanudación del servicio, mientras los operarios técnicos trabajaban a contrarreloj para intentar reparar la infraestructura dañada.

La jornada estuvo marcada por las temperaturas extremas, lo que convirtió la espera en una situación de riesgo para la salud. El calor sofocante en los andenes y en el interior de los vagones detenidos hizo necesaria la intervención de Cruz Roja. Una decena de voluntarios de esta organización humanitaria se desplazó hasta la estación de Orense acompañados de dos ambulancias preventivas. Su labor principal consistió en el reparto de botellines de agua para hidratar a los afectados y evitar posibles golpes de calor.

Las críticas por la gestión de la incidencia llegaron también desde el ámbito político. La exdiputada socialista Laura Seara, que se encontraba entre los pasajeros atrapados, utilizó sus redes sociales para denunciar las precarias condiciones sufridas. Según su testimonio, el convoy permaneció detenido bajo el sol durante más de una hora sin ningún tipo de asistencia. "Recomiendo que se queden en las estaciones o en trenes con aire. Porque no había aire y el calor ha sido serio. Acaba de llegar otro tren a recogernos ahora", relató la política, subrayando la ausencia total de personal y de servicios básicos como la cafetería.

A última hora de la tarde, las consecuencias de la rotura en la catenaria seguían siendo patentes. Las pantallas informativas de las terminales continuaban avisando de que los desplazamientos previstos debían realizarse en autobús. Este sistema de transporte alternativo prolongó aún más el tiempo de viaje de los afectados, cerrando una jornada de incidencias para la red ferroviaria que vuelve a poner en entredicho la fiabilidad del servicio en esta conexión fundamental para Galicia.