'El Plural' se apoya en 'El Confidencial' para fabricar una conspiración contra Feijóo

El comentario que ha publicado en X José María Olmo, jefe de Investigación de El Confidencial, a propósito de la gestión en comunicación de Alberto Núñez Feijóo tras sus declaraciones sobre el absentismo laboral ha producido en el director de El Plural, Chema Garrido, una curiosa reacción. Y es que Garrido ha confundido una crítica a través de redes sociales con un supuesto sonido de cuchillos afilándose en el seno del partido. Es decir, de una simple opinión ha creado toda una conspiración.

Después de que Alberto Núñez Feijóo calificara el absentismo laboral como "un cáncer" durante un acto con empresarios y cuestionara los convenios que permiten mantener el salario íntegro durante las bajas laborales, el líder popular sufrió varias críticas que llevaron al partido a aclarar que no plantean reducir el salario de los trabajadores con bajas médicas justificadas, pues se trataba de una propuesta que se dirige a combatir el fraude y combatir uno de los graves problemas que afectan a la economía española, el absentismo.

Ojo!! ¿Se cargan a Feijóo? ¿No os recuerda esta operación a la de Pablo Casado? ¿Algo se mueve en el PP una vez fracasada su operación de derribar al gobierno de Pedro Sánchez antes del verano? https://t.co/8AUOrQulcc — Chema Garrido (@JoseMGarrido) July 8, 2026

Ante la polémica abierta Olmo señalaba en X que "es imposible ser tan malo en el contexto más favorable que ha tenido jamás un partido de la oposición en España. Es imposible abrir tantos debates sobre asuntos tan polémicos sin conocer bien los datos, sin usar las palabras correctas para explicarlo, sin una estrategia para comunicarlo y sin una propuesta alternativa que resulte comprensible (no digo ya ilusionante)".

Por su parte, Chema Garrido se hace eco de esta opinión y escribe: "Ojo!! (sic) ¿Se cargan a Feijóo? ¿No os recuerda esta operación a la de Pablo Casado? ¿Algo se mueve en el PP una vez fracasada su operación de derribar al Gobierno de Pedro Sánchez antes del verano?". Desde los terminales mediáticos del sanchismo se busca desviar toda la atención posible de un Ejecutivo al que cada día se le hace más complicado respirar, y de una simple opinión fabrican toda una conspiración interna dentro del PP que tendría por objetivo terminar con el liderazgo de Feijóo.