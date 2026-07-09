El PSOE moviliza toda su maquinaria en Sudamérica para captar a los nuevos votantes de la Ley de Nietos

El PSOE ha puesto en marcha toda su artillería electoral y propagandística en Sudamérica con varios comunicados para defender el voto exterior y la Ley de Nietos, que ha permitido a más de 540.000 extranjeros descendientes de españoles obtener la nacionalidad. Nuevos españoles y nuevos votantes que los socialistas buscan amarrar de cara a las próximas elecciones generales, unos comicios donde un puñado de votos pueden ser decisivos para volver a colocar a Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa otros cuatro años más.

De este modo, en varias publicaciones desde sus cuentas oficiales de países como Argentina o Uruguay, los socialistas han defendido la ley de memoria democrática y el voto exterior, asegurando que todas las informaciones que están saliendo a la luz sobre ambos aspectos son "golpismo mediático construido con bulos, difamación y discursos de odio", en lo que a su juicio supone un "ataque directo contra la democracia española". En esta última maniobra electoral, los socialistas también han aprovechado para cargar contra el Partido Popular y Vox, denunciando que estas formaciones consideran a los residentes en el extranjero como "ciudadanos de segunda".

Los socialistas rechazan "categóricamente" la reclamación de Vox de eliminar el voto por correo de los españoles residentes en el exterior y denuncian que esa petición viola el principio constitucional de igualdad y la naturaleza democrática del sistema electoral "que garantiza la plena participación política de quienes residen fuera del territorio español".

Comunicado del PSOE en Argentina

El PSOE califica como "inaudito" que se "intente vulnerar" el derecho de los ciudadanos españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) e insiste en que en la actualidad el voto de los ciudadanos españoles en el exterior "se encuentra debidamente regulado y su emisión, envío y conteo cumple con todas las garantías de seguridad, identificación, certificación censal y trazabilidad dispuestas por la legislación electoral española", por lo que afirman que estas garantías "aseguran la autenticidad y transparencia del proceso y el normal desarrollo del escrutinio de los votos emitidos por correo".

"Ciudadanos de primera y de segunda"

En paralelo, el PSOE también ha aprovechado para hacer propaganda electoral y denunciar que el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo y Vox, la formación de Santiago Abascal, considera a los residentes en el extranjero como "ciudadanos de segunda". "Esta pretensión regresiva, discriminatoria y contraria a los derechos esenciales de la enorme comunidad española residente fuera del territorio nacional, cuyos integrantes se verían reducidos a ser considerados como ciudadanos de segunda clase, y nosotros no les vamos a abandonar", aseguran los socialistas.

Publicación del PSOE en Uruguay.

"El PSOE condena los intentos de anular el derecho de voto de los emigrantes y residentes españoles en el exterior, un ataque directo sobre la democracia española. Derogar los derechos políticos de la diáspora hispánica es una flagrante propuesta discriminatoria que revela el odio derechista y ultraderechista que el PP y Vox despliegan con ánimo desestabilizador", insisten los socialistas, en el enésimo intento de captar el voto exterior, cada vez mayor gracias a la ley de nietos, que ha inflado el censo electoral en el extranjero, donde el PSOE busca que ese caladero de nuevos votantes lleve a Sánchez de nuevo a la Moncloa.

Ley de Nietos, el caladero de votos del Gobierno

En esta línea electoral, el PSOE acusa desde sus aparatos en Sudamérica al Partido Popular de mantener "un resonante silencio" respecto a la petición efectuada por Vox ante la JEC, "así como a preocupantes iniciativas de sus voceros pretendiendo paralizar la aplicación de la Ley de Memoria Democrática".

"Los socialistas españoles residentes en Sudamérica repudiamos el golpismo mediático construido con bulos, difamación y discursos de odio y respaldamos al Gobierno legítimo, democrático y progresista del compañero Pedro Sánchez", concluye el comunicado.