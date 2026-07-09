Interior aclara que Sánchez no llevó el revólver de Erdogan a la graduación de su hija

El Gobierno ha querido despejar cualquier duda sobre el llamativo regalo que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, entregó a los líderes mundiales que acudieron a la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara: un revólver personalizado y seis balas. Y no. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se llevó el revólver a Londres para asistir a la graduación de su hija.

Según han confirmado fuentes del Ejecutivo, el arma viajó directamente a España tras la cumbre, mientras que Sánchez puso rumbo al Reino Unido en un avión oficial de 80 plazas para acudir al acto académico familiar. Ante el interés despertado por el peculiar obsequio, el Ministerio del Interior ha precisado además cuál será su destino.

El revólver se encuentra ya bajo custodia del Ministerio del Interior, donde permanecerá hasta que el Servicio de Intervención de Armas de la Guardia Civil proceda a inutilizarlo. Una vez desactivado, quedará almacenado como pieza de colección.

Erdogan regaló un revólver personalizado con su correspondiente munición a cada uno de los jefes de Estado y de Gobierno asistentes a la cumbre de la OTAN. El obsequio iba acompañado de un documento que permitía su salida legal del país, aunque posteriormente cada mandatario debe ajustarse a la normativa de su Estado para su custodia o conservación.

La mayoría de los líderes que recibieron el arma están realizando trámites similares para conservarla como objeto de colección y no como un arma operativa. En el caso español, Interior ha querido zanjar cualquier interpretación sobre el recorrido del regalo. Al fin y al cabo, cuando se trata de regalos de mandatarios extranjeros, siempre resulta más prudente que queden perfectamente inventariados, custodiados y localizados.