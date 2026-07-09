Cuando las ideas derrotan al ruido

Hay finales que parecen una despedida y otros que anuncian un nuevo comienzo. Los tres días de la primera edición de la Escuela de verano de Atenea, celebrada en Comillas, pertenecen, sin duda, a esta segunda categoría. Uno llega pensando que asistirá a un ciclo de conferencias más o menos convencional y termina descubriendo algo mucho menos frecuente en la vida pública española: un espacio de reflexión serena, debate riguroso y libertad intelectual. Un lugar donde las ideas vuelven a ocupar el centro de la conversación.

Conferencias hay muchas. Se organizan cada semana en universidades, auditorios o foros empresariales. Se escuchan diagnósticos conocidos, discursos impecablemente construidos y conclusiones previsibles. Lo realmente excepcional no es reunir ponentes de prestigio, sino conseguir que personas de procedencias y sensibilidades distintas dialoguen durante varios días sin convertir cada discrepancia en una batalla ideológica. Y eso, precisamente, es lo que hoy escasea en España.

La conversación pública se ha ido empobreciendo hasta quedar atrapada en una dinámica en la que la confrontación importa más que el argumento. La política ha sustituido el debate por el espectáculo permanente. Nunca había sido tan fácil opinar ni tan difícil escuchar. Mientras tanto, cuestiones decisivas como la educación, la natalidad, la productividad, la vivienda, la energía, la competitividad, la reindustrialización o la calidad institucional apenas consiguen abrirse paso entre el ruido cotidiano. Son asuntos complejos, exigen acuerdos y requieren una mirada de largo plazo. Precisamente por eso resultan poco atractivos para una política cada vez más condicionada por el impacto inmediato y el siguiente ciclo informativo.

Quizá uno de los síntomas más llamativos de esta evolución sea la desaparición de un concepto que hace apenas una década ocupaba el centro del debate político: la regeneración democrática. Transparencia, ejemplaridad, separación de poderes o calidad institucional formaban parte del discurso habitual de quienes prometían transformar la vida pública. Hoy apenas se mencionan. La pregunta resulta inevitable: ¿hemos alcanzado esa regeneración o simplemente hemos dejado de hablar de ella?

El resultado es una política cada vez más pendiente de la encuesta y del titular que del país que habrá que construir dentro de diez o veinte años. Y cuando desaparece el horizonte de largo plazo, también desaparecen los grandes proyectos nacionales. Frente a esa deriva, la experiencia de la Escuela de verano de Comillas ofrece una reflexión esperanzadora. No porque un foro vaya a resolver por sí solo los problemas de España, sino porque demuestra que todavía existen espacios donde el conocimiento pesa más que el eslogan y donde el desacuerdo no impide el diálogo.

Durante tres días se habló de democracia, economía, educación, productividad, natalidad, Europa, energía, inteligencia artificial, competitividad, nacionalismo, Estado de Derecho y autonomía estratégica. Pero, sobre todo, se habló sin urgencias, sin consignas y sin la obligación de reducir cualquier reflexión a un mensaje de diez segundos.

Hay otro aspecto especialmente significativo: la participación de los jóvenes. No como espectadores, sino como protagonistas de muchas de las preguntas más interesantes del encuentro. En un país acostumbrado a hablar constantemente sobre las nuevas generaciones, resulta reconfortante comprobar que, cuando se les ofrece un espacio, responden con interés, rigor y una enorme capacidad para cuestionar ideas preconcebidas. Ellos serán quienes vivan las consecuencias de muchas de las decisiones —o de las indecisiones— que hoy se adoptan. Escucharlos no es un gesto de cortesía; es una necesidad democrática.

España necesita recuperar algo más que el crecimiento económico o la estabilidad institucional. Necesita recuperar una conversación pública basada en el conocimiento, el respeto y la voluntad de comprender antes de descalificar. Necesita volver a pensar en el largo plazo. Quizá esa sea la principal enseñanza que deja Comillas: que todavía es posible crear espacios donde las ideas importen más que los titulares y donde el futuro se construya a partir del debate y no del enfrentamiento. Porque los países no solo fracasan por las decisiones equivocadas que toman. También lo hacen por las conversaciones que dejan de mantener. Y recuperar esas conversaciones puede ser, precisamente, el primer paso para recuperar el rumbo.