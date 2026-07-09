La AN manda a juicio al BBVA, al expresidente Francisco González y otras 14 personas por encargos al comisario Villarejo

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha abierto juicio oral al banco BBVA, a su expresidente Francisco González y a otras 14 personas (entre ex directivos y mandos policiales), por unos encargos presuntamente ilegales realizados al comisario José Manuel Villarejo entre los años 2004 y 2016.

El auto del titular del Juzgado Central del Instrucción número 6, al que ha tenido acceso Libertad Digital, señala que al expresidente del BBVA se le acusa de delitos de cohecho activo y pasivo, 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos, grupo criminal, administración desleal y falsedad documental.

Por su parte, entre los imputados en esta causa está el propio Villarejo por delitos de cohecho pasivo propio, cohecho activo, delitos de descubrimiento y revelación de secretos, integración/pertenencia en organización o grupo criminal y falsedad de documento mercantil.

A partir de este momento los abogados de las personas investigadas cuentan con un plazo de diez días para que presenten los escritos de defensa y propongan las pruebas que estimen oportunas de cara a la celebración de la vista oral.

"Requiérase a los acusados, para que, con carácter solidario, en el término de tres días presten fianza por la suma 1.173.333 euros euros de euros a fin de asegurar las responsabilidades civiles que resulten procedentes, con el apercibimiento si no lo efectúan, podría acordarse el embargo de sus bienes, de conformidad con lo prevenido en el art.589 Lecrim", añade el auto de Piña.