La Fiscalía de Madrid recurre la retirada de pasaporte a Begoña Gómez

La Fiscalía de Madrid ha tomado la decisión de recurrir la decisión del juez Peinado de retirada de pasaporte a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.

La mujer del presidente el Gobierno entregó hace dos semanas al titular del Juzgado de Instrucción nº 41, Juan Carlos Peinado, su pasaporte pero envió un escrito al magistrado para que le devolviese su documento y así poder acudir a la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, y a la graduación de su hija. El juez que sustituyó a Peinado, finalmente autorizo a Gómez para viajar a Londres y entregarle de nuevo su pasaporte por unos días.

La Fiscalía precisa que ambas tienen un "indudable arraigo en territorio nacional, son españolas, sus familias son españolas y tienen también arraigo en territorio nacional; ambas desempeñan y han desempeñado sus actividades profesionales en España", según su escrito remitido al juez Peinado.

Begoña Gómez, a juicio

El pasado mes de junio el juez Peinado envió a juicio a Gómez y Álvarez por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Además, les impuso como medidas cautelares para la mujer del presidente del Gobierno la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y comparecencias quincenales en el juzgado.

A juicio también tendrá que ir el empresario Juan Carlos Barrabés, que ahora tiene también otra pieza separada abierta contra él por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.

La adopción de medidas cautelares se produjo después de que tuviera lugar una audiencia preliminar donde el juez y el abogado de Gómez protagonizaron momentos de "máxima tensión" y las acusaciones populares solicitaron la imposición de medidas cautelares.