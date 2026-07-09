La ola de calor empieza a remitir pero deja máximas de 40 grados y tormentas fuertes

La ola de calor empieza a remitir este jueves, pero deja máximas de 36-38 ºC en la mayor parte del país y de 38-40 ºC en el suroeste, el litoral mediterráneo, Huesca y Lérida; en Pirineos, el sistema Ibérico y el alto Ebro se esperan chubascos y tormentas localmente fuertes.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que una masa de aire frío provocará cierta inestabilidad en el interior y el noreste del país; en el resto de la península y Baleares predominarán los cielos despejados o poco nubosos, salvo en el Cantábrico, donde se esperan nubes bajas que dejarán brumas matinales.

En este contexto, se prevén chubascos y tormentas localmente fuertes en el sistema Ibérico, Pirineos y el alto Ebro.

Remite ola de calor

Aemet ha anunciado que este jueves será el último día de la segunda ola de calor del verano. Aun así, las máximas podrán superar los 36-38 ºC en la mayor parte del territorio —salvo en zonas altas, área cantábrica y litoral de Alborán— y los 38-40 ºC en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, el litoral de Valencia, Murcia, el sur de Huesca y Lérida.

Mínimas caen en Andalucía

Las mínimas caerán en Andalucía occidental y aumentarán en Baleares; no bajarán de los 20 ºC en el litoral mediterráneo y el suroeste, y de los 25 ºC en los valles del Ebro, Tajo y Guadalquivir.

Predominarán los vientos flojos en la península, en régimen de brisas en el litoral mediterráneo.

En Canarias se esperan cielos nubosos en la vertiente norte de las islas y poco nubosos en la sur. Las temperaturas bajarán, pero se superarán los 36-38 ºC en el sur de Gran Canaria; las mínimas no bajarán de los 20 ºC y de los 25 ºC en la vertiente sur de las islas orientales. Habrá viento moderado.

En Galicia habrá intervalos de nubes en los litorales y mitad norte, donde podrán darse brumas y algún banco de niebla, y nubosidad de evolución en zonas montañosas; no se descartan chubascos, ocasionalmente acompañados de tormentas en las montañas orientales y el sur de Orense.

En Asturias podrán darse brumas y nieblas; no se descartan chubascos ocasionales, más probables en el suroeste, donde podrán ir acompañados de tormenta. Temperaturas sin cambios o en ascenso ligero y viento flojo.

En la Comunidad Valenciana habrá probables chubascos y tormentas en el interior norte de Castellón. Temperaturas mínimas en ascenso o sin cambios.