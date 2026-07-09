La plataforma de Espinosa de los Monteros presenta un plan económico para mejorar España

ATENEA, la plataforma de Iván Espinosa de los Monteros, ha presentado el Informe nº 5 del Programa ATENEA, "Reforma Económica para España 2026", elaborado por el doctor en Economía, licenciado en Derecho e inspector del Banco de España en excedencia Rubén Manso, una propuesta integral de reformas estructurales que plantea un cambio de enfoque en la política económica española. El documento sostiene que el crecimiento solo será sostenible si se apoya en unas instituciones sólidas, unas finanzas públicas saneadas y una economía más productiva, competitiva y abierta a la inversión.

El informe parte de un diagnóstico claro: España crece por encima de otras economías europeas, pero ese crecimiento se apoya principalmente en el aumento de la población y del empleo, mientras la productividad permanece estancada y los salarios reales apenas avanzan. A ello se suman un elevado endeudamiento público, el envejecimiento demográfico y una creciente complejidad regulatoria que limita el potencial de crecimiento del país.

Durante la presentación también se puso de relieve la paradoja de la economía española: el Estado recauda y gasta más recursos que nunca, pero los ciudadanos perciben un deterioro progresivo de servicios esenciales como la sanidad, las infraestructuras, la justicia o el transporte. Los ponentes coincidieron en que esta situación puede revertirse mediante reformas que mejoren la eficiencia del sector público y favorezcan un crecimiento económico más sólido.

Rubén Manso explicó que el programa se articula sobre cuatro grandes pilares: la disciplina fiscal, el impulso de la productividad mediante reformas estructurales, un Estado centrado en sus funciones esenciales y el fortalecimiento del patrimonio y la capacidad de ahorro de las familias como base de una economía más próspera.

En este sentido, defendió que "la disciplina fiscal no es una opción conservadora; es una condición de continuidad del propio Estado del bienestar". A su juicio, unas finanzas públicas saneadas son el requisito indispensable para mantener de forma sostenible los servicios públicos y las políticas sociales.

El informe propone sustituir un modelo basado en el estímulo permanente de la demanda por otro centrado en las reformas de oferta, la mejora de la productividad y el fortalecimiento institucional. Entre sus principales medidas figuran una reforma fiscal orientada al crecimiento, con un IRPF más simple, un mayor mínimo exento y una menor carga sobre el trabajo, el ahorro y la inversión; el refuerzo de la seguridad jurídica y de la unidad de mercado; la eliminación de trabas regulatorias; una reforma del sistema de pensiones basada en la transparencia y la libertad de elección; y medidas para impulsar el mercado laboral, la vivienda, la innovación y la financiación de la economía productiva.

Durante el coloquio, Manuel Llamas defendió "la necesidad de reducir el peso del sector público sobre la economía, eliminar trabas regulatorias y avanzar en la privatización de activos públicos". También los participantes apostaron por una rebaja de la presión fiscal y por un sistema tributario más sencillo. Llamas recordó que "se nos ha educado pensando que más impuestos significan mejores servicios públicos, cuando el ciudadano es mucho más exigente como cliente que como contribuyente". Asimismo, Rubén Manso defendió un IRPF más simple, con un mayor mínimo exento y una estructura de tipo único o flat tax, al considerar que el actual diseño penaliza el ahorro, cuando "las economías no crecen porque aumente el consumo, sino porque aumenta el ahorro y la inversión".

Por su parte, Daniel Lacalle advirtió de que el exceso de regulación y la superposición de normas estatales, autonómicas, locales y europeas generan costes innecesarios que frenan el crecimiento empresarial. A su juicio, España necesita "más libertad económica, menos burocracia y un marco regulatorio más simple y estable" para competir con las economías más dinámicas de Europa.

Iván Espinosa de los Monteros que cerró el acto, destacó que uno de los principales aciertos del informe es comenzar por las instituciones, al considerar que la seguridad jurídica, la estabilidad regulatoria, la protección de la propiedad y una Administración eficiente constituyen los cimientos sobre los que se construyen la inversión y la prosperidad. Y centró su intervención en el valor de la confianza como activo esencial para el desarrollo económico. "La verdadera riqueza de un país es la confianza: la convicción de que el esfuerzo merece la pena, de que las reglas serán respetadas y de que emprender, estudiar, ahorrar o asumir riesgos tiene sentido". Añadió que esa confianza, aunque no aparece en las estadísticas, es el verdadero capital de una sociedad, porque sin ella no hay inversión, innovación, crédito ni crecimiento sostenible. Para el presidente de ATENEA, la mayor aportación de Rubén Manso "no ha sido escribir un informe más sobre la economía española, sino recuperar una forma de pensar la economía. Los informes envejecen; los métodos permanecen, y este programa seguirá siendo útil dentro de diez o veinte años".

Consolidación fiscal

El informe concluye que la consolidación fiscal, la mejora de la productividad, la calidad institucional y el fortalecimiento de la sociedad civil forman parte de una misma estrategia. Solo una economía más competitiva, apoyada en instituciones fiables y un entorno favorable para la inversión, permitirá sostener el Estado del bienestar y elevar el nivel de prosperidad de las próximas generaciones.

Con la publicación de este informe, ATENEA pretende contribuir al debate público sobre el futuro económico de España y ofrecer una base técnica para el diseño de políticas que permitan afrontar con éxito los retos económicos, demográficos e institucionales del periodo 2026-2035.