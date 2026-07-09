La UCO acorrala al exjefe de gabinete de Sánchez, Juanma Serrano, por enchufar a Leire Díez en Correos

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha señalado al exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, Juanma Serrano, por enchufar a la fontanera del PSOE Leire Díez en Correos. El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, investiga la trama de las cloacas socialistas.

Un nuevo informe de la UCO, al que ha tenido acceso Libertad Digital, señala que Juanma Serrano habría participado activamente en el nombramiento de Leire en Correos. Desde los momentos iniciales, cuando Vicente habla con él para "ponerlo en marcha", hasta poco antes de que se produzca su nombramiento oficial, cuando habría mantenido contactos directos con Leire, como se ha visto anteriormente. Teniendo en cuenta el cargo ostentado por Serrano, las gestiones intermedias fueron efectuadas por otros directivos de Correos, considerándose necesario profundizar en las relaciones o instrucciones que durante esas fechas habrían tenido lugar y que habrían propiciado, por ejemplo, que Leire tuviese capacidad de modificar el perfil de un puesto de trabajo que pretendía ocupar en el seno de Correos, propiciando que después, por ejemplo, otra directiva expusiese "no haber encontrado candidaturas internas que cumplan la totalidad del perfil requerido".

"Ya nombrada como Responsable de Área, habiendo pasado menos de un mes desde su incorporación, Leire se dirigió el 15.12.2021 a Serrano en los siguientes términos: "Filatelia también controlada y bajo mi control", añade.

"El documento compartido preveía el nombramiento de Leire como Directora de Filatelia y Relaciones Institucionales, cesando a Jordi Escruela Soldevilla, que hasta entonces era responsable de esta rama. La reorganización no se limitaba al nombramiento de Leire, sino que además la Dirección en la que fue nombrada pasó a depender directamente del Presidente de la entidad. Como directora, Leire tendría bajo su dependencia el Área de Desarrollo de Negocio de Filatelia, el Área de Museo postal, el Área de Tendencias y Oportunidades de Futuro y la Subdirección de Relaciones Institucionales e Internacionales", apunta.

"Así las cosas, el día 21.02.2022 Patricia Álvarez Sánchez, mediante correo electrónico, solicitó el nombramiento de Leire como directora de Filatelia y Relaciones Institucionales. De esta forma, Leire pasó a ocupar la citada Dirección el día 01.03.2022, de acuerdo con la documentación aportada por Correos, dependiendo así de manera inmediata de Serrano durante tal periodo", señala.

"Teniendo en cuenta el papel de Juanma Serrano en la contratación de Leire por parte de Correos, la actividad aparentemente delictiva desarrollada por esta con posterioridad en el marco de este desempeño profesional y, finalmente, la aparente vinculación con esta actividad por parte de Serrano, que se desprende de los hechos que se vienen analizando cuando, por ejemplo, mencionan que "sería ideal que tuvieran formalizado el contrato cuanto antes", apunta, "para que cuando tenga lugar la fecha de la prórroga todavía esté Juanma en la presidencia de Correos" o "yo quería abrir una línea de trabajo de despacho (en referencia a SDEP) con Correos".

"Y dándole una cobertura jurídica a un tema tan trascendente para Juanma, se va a conseguir. Son todos ellos elementos de los que, desde un punto de vista policial, ponen de manifiesto la relevancia de su participación en los hechos y la necesidad de continuar profundizando en los pormenores de la misma, en este caso a través de las comunicaciones que este podría haber mantenido y que presumiblemente estarían albergadas en su terminal móvil", concluye.

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