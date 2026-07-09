La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha dibujado la organización criminal de las cloacas en el PSOE señalando al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, la actual gerente del partido Ana Mª Fuentes y otras dos empleadas de Ferraz, Covadonga San Pedro y Celia Rodríguez.

Un nuevo informe de la UCO, al que ha tenido acceso Libertad Digital, remitido al magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz señala que "también concerniente a los hechos puestos de manifiesto en el Informe núm. 89/2026, centrados en el conjunto de actuaciones orientadas en proteger al PSOE y/o el Gobierno, con ocasión de una serie de causas judiciales con afectación a sus intereses, se identificó un elemento especialmente significativo y, al mismo tiempo, demostrativo de la unidad de acción de esta organización criminal. Pues bien, este consistiría en la forma en la que fueron sufragados los costes y satisfechas las necesidades logísticas de la actividad investigada".

"Lo que se pone de manifiesto en el análisis llevado a cabo es que Santos, como Secretario de Organización del PSOE, habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido, que desde sus inicios soportó el coste de la actividad investigada, permitió que esta se sirviese de su personal para el desarrollo de funciones administrativas, aportó sus dependencias para la celebración de reuniones, o soportó el coste de la logística (viajes, alquiler de vehículos, .. .) de algunos de sus miembros", añade.

"En este contexto, de las evidencias analizadas se desprende la participación de una serie de personas incardinadas en la estructura del partido, cuya participación se describe seguidamente y con cuyas comunicaciones, previsiblemente albergadas en sus terminales móviles, se considera necesario contar para continuar profundizando en su participación o en la participación de terceros, como las personas que les habrían dado las instrucciones o tendrían también participación en la actividad investigada", apunta.

"En este sentido se encuentra Ana María Fuentes Pacheco, en calidad de directora gerente Federal del PSOE. Concretamente habría sido la persona encargada, con la intermediación de Leire y bajo las directrices de Santos, de falsear dos notas de encargo profesional: una con el despacho Estudio Jurídico I. Oliver & Partners SL, vinculado a Ismael Oliver Romero, y otra con Jacobo Teijelo Casanova. De las evidencias analizadas se desprende, con carácter indiciario, que ambas notas de encargo profesional habrían sido suscritas de manera meramente instrumental, con la finalidad de simular una relación profesional entre las partes y de servir como medio para que la formación política pudiese materializar pagos con destino a ambos abogados", señala la UCO.

"En similares términos que lo anterior se encuentra Covadonga San Pedro, en calidad de secretaría y administración del PSOE. Habría colaborado desempeñando funciones de carácter auxiliar, consistentes en el apoyo logístico y administrativo de la actividad desplegada. Dichas funciones comprenderían, por un lado, la gestión y coordinación de los viajes de determinados miembros de la organización, incluyendo la contratación de vuelos, trenes, alquiler de vehículos y demás servicios relacionados; cuyos costes habrían sido asumidos por el partido político. Y por otro lado, llevando a cabo gestiones que facilitaron el desarrollo de las reuniones por parte de los miembros de la organización", destaca el informe.

Celia Rodríguez Alonso

La UCO apunta a su vez a Celia Rodríguez Alonso "con rol y funciones similares a las de Covadonga". "En lo que respecta a estas tres personas, su participación se considera esencial en lo relativo a la asunción del coste de las actuaciones desarrolladas por parte del PSOE, siendo el objetivo general de la diligencia planteada el poder determinar y cuantificar los costes asumidos realmente, las operativas desarrolladas para hacerlo y las personas participantes en las mismas, el conocimiento que estas pudiesen tener de la actuación que se desarrollaba o la determinación de las personas que habrían participado", subraya.

"Todo ello además teniendo en cuenta que de todas ellas existen elementos en la causa de los que se desprende que al menos algunas de las gestiones sobre las que se considera necesario profundizar las habrían desarrollado a través de sus terminales móviles", concluye.

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