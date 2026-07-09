La agenda oficial del Gobierno no incluye ningún acto de Pedro Sánchez en Londres pese a que el presidente ya se encuentra en la capital británica, adonde se desplazó este miércoles tras participar en la cumbre de la OTAN celebrada en Turquía. Mientras el jefe del Ejecutivo permanece en Reino Unido, el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, tiene agenda en Bélgica, por lo que este jueves será Yolanda Díaz quien asuma la presidencia en funciones.

El gabinete de la Presidencia del Gobierno y la Embajada de España en Reino Unido no respondieron a las consultas realizadas por ABC para aclarar si Sánchez tiene previsto mantener algún compromiso institucional durante su estancia. Su viaje coincide con la graduación universitaria de su hija mayor, Ainhoa, prevista esta semana en Londres.

Para desplazarse desde Turquía, el presidente utilizó un Airbus A310 del Ejército del Aire y del Espacio, la aeronave de mayor capacidad destinada al transporte de autoridades VIP, con espacio para alrededor de 80 pasajeros. El avión partió de Ankara a media tarde y tomó tierra en la capital británica sobre las nueve de la noche.

Coste del desplazamiento

La llegada de Sánchez a Londres cerca de dos días antes de la graduación de su hija vuelve a poner el foco sobre el empleo de medios oficiales para desplazamientos de carácter privado. Tras concluir la cumbre de la OTAN, el presidente podría haber regresado a España y viajar posteriormente al Reino Unido en un vuelo comercial, como ha hecho junto a su familia en otras ocasiones, o en un jet privado, medio que utiliza para asistir a actos del PSOE.

El trayecto entre Ankara y Londres, de más de tres horas y media y unos 3.000 kilómetros de distancia, supone un coste superior a los 14.000 euros al tener en cuenta el combustible, las tasas aeroportuarias, el catering y la tripulación. Para completar el recorrido fueron necesarios alrededor de 16.000 litros de queroseno, con unas emisiones estimadas de 45 toneladas de CO₂.

El viaje de Begoña Gómez

Sánchez ha realizado el desplazamiento desde Turquía sin la compañía de Begoña Gómez, que ha hecho el viaje por su cuenta. El juez Antonio Viejo, sustituto de Juan Carlos Peinado, rechazó autorizar a la esposa del presidente a asistir a la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN, permiso que había solicitado pese a no haber acudido en anteriores ediciones.

El magistrado sí le permitió desplazarse a Londres para asistir a la graduación de su hija. Con ese fin le devolvió este miércoles el pasaporte en los juzgados de Plaza de Castilla, con la obligación de entregarlo de nuevo el próximo lunes 13 de julio, primer día hábil tras la fecha fijada para su regreso.