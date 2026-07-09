Willy Toledo hace un retrato demoledor de Pablo Iglesias: "Le sale el dinero por las orejas"

El actor Willy Toledo ha cargado contra el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias durante la presentación del libro de Sergio Gregori, donde ha cuestionado la coherencia del fundador de Podemos por la compra del chalet de Galapagar y por la financiación de la Taberna Garibaldi.

Durante su intervención, Toledo ha asegurado que no tiene ningún problema con que cada persona viva donde considere oportuno, pero ha reprochado a Iglesias que actuara en contra de los principios que, a su juicio, había defendido anteriormente.

"Puesto el chalet donde... Oye, a mí que cada uno viva donde le dé la gana. Pero claro, si tú hace un año has dicho: 'No te fíes de los políticos que se van del barrio y se compran un chalet en una urbanización a las afueras'. Pues, chico, igual no debería fiarme de ti", afirmó.

El actor insistió en que fue el propio Iglesias quien marcó ese criterio cuando criticó a otros dirigentes políticos por abandonar sus barrios para trasladarse a viviendas unifamiliares en urbanizaciones. "No, perdóname. Perdóname, pero tú me has dicho a mí hace un año que no me fíe de ti hoy", añadió.

ESTOY DANDO VOLTERETAS pic.twitter.com/YOBCK0Vsry — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) July 9, 2026

También cuestiona la Taberna Garibaldi

Las críticas de Toledo no se limitaron al chalet. El actor también puso el foco en la Taberna Garibaldi, el establecimiento impulsado por Pablo Iglesias, y cuestionó tanto su modelo de negocio como el respaldo económico que recibe de simpatizantes de Podemos.

A su juicio, un proyecto de estas características no debería haberse constituido como una empresa privada. "Podemos llevar diez años conviviendo en el mismo espacio y si me entero de que has abierto un bar y, primero, no montas una cooperativa, que es lo que un socialista debería montar. El socialismo y la empresa privada... a mí me han enseñado que eran enemigos a muerte. Una empresa tiene que ser cooperativa", sostuvo.

Toledo también criticó que Iglesias haya conseguido identificar iniciativas como Canal Red, la Taberna Garibaldi y Podemos como si formasen parte de un mismo proyecto. Según dijo, eso provoca que muchos militantes y votantes sientan que deben respaldar también los negocios privados del exlíder de la formación.

"Ha conseguido muy inteligentemente, pero muy rastreramente, que buena parte de los votantes de Podemos hayan hecho de Canal Red, la Taberna Garibaldi y Podemos un uno. Es todo lo mismo. Yo milito en Podemos y además me veo obligado a defender el negocio privado de una persona que supuestamente no está en Podemos", afirmó.

"La peña le paga su negocio privado"

El actor aseguró además que dentro del partido se generan "dinámicas de lealtades tóxicas" derivadas de esa identificación entre la organización política y los proyectos personales de Iglesias.

En ese contexto, volvió a cargar contra el exvicepresidente por la compra de su vivienda y por la financiación de la Taberna Garibaldi. "Eso les daba igual también. No somete a referéndum su chalé y, en fin, la peña le paga su negocio privado de la Taberna Garibaldi", señaló.

En la misma línea, sostuvo que quienes respaldan el negocio conocen la situación económica de Iglesias. "La peña se lo paga sabiendo que es un tipo al que le sale el dinero por las orejas, porque le sale el dinero por las orejas", concluyó.