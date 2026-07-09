Zapatero, contra las cuerdas: su defensa "muy preocupada" por no poder justificar el origen de las joyas de 1,3 millones

La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero, que lidera el abogado procesalista Víctor Moreno Catena, se encuentra "muy preocupada" ante la dificultad para conseguir justificar el origen de las joyas incautadas al expresidente del Gobierno socialista valoradas en 1,3 millones de euros.

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) incautaban las joyas a Zapatero el pasado 19 de mayo durante un registro ordenado por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, en el marco del caso Plus Ultra. Las joyas fueron encontradas en la caja fuerte de un despacho del expresidente socialista que custodiaba su secretaria Gertrudis Alcázar. El portavoz de Zapatero, Luis Arroyo, valoró las joyas en 30.000 o 50.000 euros, sin embargo, la tasación inicial efectuada por la joyería Ansorena, con colaboración del Instituto Gemológico Español, cifró en al menos 1,3 millones de euros su valor.

Fuentes cercanas a la defensa de Zapatero consultadas por Libertad Digital afirman que "existe una gran preocupación con la justificación del origen de las joyas incautadas al expresidente del Gobierno en una caja fuerte de uno de sus despachos. Está resultando muy complicado encontrar una explicación verosímil al asunto de las joyas".

"Víctor Moreno Catena está encerrado, trabajando en este asunto. Se está intentando conseguir documentación procedente de los Emiratos Árabes con el objetivo de acreditar su origen y antigüedad, que sirviera para pedir la prescripción del posible delito fiscal", añaden. Tal y como avanzó este diario, el abogado de Zapatero colabora estrechamente con el letrado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, en este procedimiento.

El magistrado José Luis Calama decidió abrir una pieza separada contra Zapatero por presuntos delitos de contrabando o delito fiscal tras recibir la tasación inicial de las joyas de 1,3 millones de euros. Según el magistrado, "la posesión de bienes de lujo de elevado valor, unida a la ausencia de trazabilidad fiscal sobre su adquisición, constituye un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante, en tanto que la adquisición de joyas del valor indicado genera necesariamente obligaciones fiscales, ya sea en concepto de IVA, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, e IRPF, según la naturaleza del negocio jurídico".

Las mismas fuentes consultadas por LD destacan que "Zapatero en su declaración como imputado del pasado 17 de junio dio un plazo de una semana o 10 días para aportar al juez una explicación sobre las joyas incautadas. Ya han pasado tres semanas desde entonces y la defensa del expresidente del Gobierno socialista no ha aportado ninguna información al respecto".

"José Luis Rodríguez Zapatero está muy afectado por la investigación del caso Plus Ultra que pesa sobre él, su esposa y sus dos hijas. Está muy deprimido y apenas sale de casa", apuntan.

Recordamos que el expresidente del Gobierno está investigado por el rescate del Ejecutivo de Pedro Sánchez de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. El juez le imputa presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, falsedad, blanqueo de capitales, apropiación indebida, contrabando y delito fiscal.

Joyas incautadas a Zapatero.

Hacienda, personada en la causa

El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ofreció a la Agencia Tributaria (AEAT) personarse como "potencial perjudicada" en la pieza separada de las joyas. La Abogacía del Estado confirmó en los últimos días su personación como parte perjudicada. Además, Hacienda comunicaba al instructor que ya tenía abiertas inspecciones fiscales sobre Zapatero, su mujer Sonsoles Espinosa, sus hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa y su entorno empresarial.

Hacienda preguntaba al instructor si debía suspender su investigación temporalmente para no interferir con la causa penal. Por su parte, el propio Zapatero solicitaba al juez y a Hacienda que paralizasen las citadas inspecciones tributarias.

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