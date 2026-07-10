El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha confirmado este viernes que el incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería) deja por el momento un balance de once fallecidos y ocho heridos. Además, ha advertido de que las autoridades siguen contrastando información mientras continúan las labores de búsqueda y no descartan que pudiera haber más personas sin localizar.

Sanz ha explicado que el fuego se originó durante la tarde del jueves como un incendio de cuneta que, presuntamente, tuvo su origen en un tendido eléctrico. Sin embargo, el fuerte viento hizo que las llamas avanzaran con enorme rapidez en una zona especialmente complicada por la cantidad de viviendas dispersas y la dificultad de acceso para los equipos de extinción.

El consejero ha definido la jornada como "una tragedia" y ha destacado que la evacuación organizada por el Ayuntamiento y los servicios de emergencia evitó un número mayor de víctimas. "Hoy está siendo una jornada trágica y, desgraciadamente, tenemos que informar de la noticia más triste y más dura: en estos momentos contabilizamos 11 fallecidos en dos escenarios distintos que se produjeron durante la expansión del incendio", ha afirmado.

Los once fallecidos

Antonio Sanz ha explicado que las víctimas mortales fueron localizadas en dos puntos distintos. En uno de ellos fallecieron cuatro personas que viajaban en un vehículo. "Parece que las cuatro son de nacionalidad extranjera y podrían ser británicas, ya que el vehículo tenía el volante a la derecha, aunque todavía costará identificarlas".

El segundo escenario afectó a un grupo de nueve personas, de las que únicamente dos lograron sobrevivir. "El otro escenario corresponde a nueve personas, de las cuales dos lograron salvarse y siete fallecieron. Parece que una de ellas es de nacionalidad española y el resto podrían ser también extranjeros, normalmente belgas o británicos".

El consejero ha insistido en la importancia de seguir las órdenes de evacuación durante este tipo de emergencias. "Es muy importante atender siempre a las instrucciones y a los mensajes de las autoridades. No son recomendaciones, son instrucciones". Asimismo, ha apuntado que varias de las víctimas pudieron intentar abandonar la zona demasiado tarde y acabaron "atrapados en una ratonera, en una trampa, en algún caso en una rambla sin salida".

Mientras continúan las labores de identificación, la Junta evita hablar oficialmente de desaparecidos. "No vamos a hablar de listas de desaparecidos. Hablamos de familiares que preguntan por sus seres queridos, que pueden estar entre los fallecidos, entre los hospitalizados o entre las personas alojadas en los albergues", ha explicado Sanz. Además, ha precisado que más de 600 personas han sido evacuadas y que 193 permanecen realojadas en distintos recursos habilitados en Lubrín, Garrucha y Antas.

El viento mantiene en vilo al operativo

Antonio Sanz ha agradecido el trabajo del dispositivo desplegado para combatir el incendio, formado por 464 efectivos, 124 vehículos y cerca de una veintena de medios aéreos durante la jornada del jueves. Este viernes, el operativo se ha reforzado con nuevos medios del Plan Infoca y de la Unidad Militar de Emergencias.

El consejero ha advertido de que el incendio sigue siendo muy complejo y ha señalado que el principal riesgo para las próximas horas es un cambio en la dirección del viento. "Hemos tenido una noche prácticamente sin viento, lo que ha favorecido el trabajo del dispositivo Infoca, los bomberos y la Unidad Militar de Emergencias. Sin embargo, si el viento rola, podría revertir completamente la evolución del incendio y, además, la previsión es que vuelva a soplar con la intensidad de ayer".

Por último, Sanz ha trasladado su apoyo a los alcaldes de los municipios afectados y a las familias de las víctimas. "Todas las administraciones estamos trabajando para que cuanto antes podamos frenar el avance del incendio y, posteriormente, atender la otra gran preocupación: los familiares de las personas afectadas y aquellas que todavía se están buscando porque sus allegados no consiguen localizarlas".