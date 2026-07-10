Bronca monumental en la plaza de toros de Pamplona por una pancarta de "Puta España"

Ambiente caldeado en la tarde del viernes durante la corrida celebrada en la Plaza de Toros de Pamplona con motivo de las fiestas de San Fermín. Tras el cuarto encierro, que ha resultado rápido, emocionante y peligroso, por la tarde los toros fueron lidiados por Morante de la Puebla, Borja Jiménez y Pablo Aguado.

Sin embargo, la jornada se vio empañada por un clima de tensión propiciado por un grupo de personas que desplegó una gran pancarta en la que se podía leer "puta España" y "puta Selección". El gesto no sentó nada bien a buena parte de los aficionados, que comenzaron a silbar y gritar para demostrar su descontento.

Viva España. Los de sol con pancarta de puta España. Paletos pic.twitter.com/6HqCCAbAAZ — Fernando Munárriz (@gastromuna) July 10, 2026

En Pamplona se ha liado gorda en el paseíllo: monumental bronca y gritos de 'yo soy español' y 'que viva España' en respuesta a las pancartas de 'Puta España' y 'Puta selección' pic.twitter.com/DulXMGAgLB — Lucas Pérez (@lucasperezest) July 10, 2026

La respuesta no quedó ahí y los asistentes comenzaron a corear la canción ¡Que viva España!, de Manolo Escobar, así como gritos de "¡fuera, fuera!". En una plaza donde este tipo de escenas no suelen ser habituales, el ambiente de tensión fue a más e incluso se escucharon algunos gritos de "Pedro Sánchez, hijo de puta" o "yo soy español, español, español".

Además, la cuadrilla de Morante de la Puebla ha optado por utilizar banderillas decoradas con los colores de la bandera de España durante el primer toro del lote del diestro sevillano, a pesar de que la Casa de Misericordia de Pamplona facilita banderillas con los colores de la divisa de la ganadería anunciada cada tarde.