En una entrevista telefónica para esRadio, concretamente para Es la Mañana de Federico, el alcalde de Los Gallardos, Francisco Reyes, ha hablado sobre el incendio declarado en dicho municipio de Almería. De momento, el balance provisional de emergencias registra once fallecidos, al menos ocho heridos y mil evacuados que han tenido que pasar la noche fuera de sus hogares. Según fuentes de la prensa local, la mayoría de las víctimas mortales fueron halladas dentro de sus vehículos al intentar escapar por caminos alternativos no indicados por los equipos de rescate.

El alcalde de Los Gallardos, Francisco Reyes, ha dado su valoración inicial: "Aunque el origen del incendio se sitúa en su municipio, la peor parte se la ha llevado el término vecino de Bédar, donde se han localizado las víctimas mortales. La situación sigue siendo muy grave con el fuego activo y se espera una reunión de actualización de datos en el puesto de mando".

Francisco Reyes ha apuntado al viento como elemento crucial de la virulencia del fuego: "Los vecinos están con muchísima preocupación y es lógico ante un fuego que arrasa con todo. Ahora no hace viento, pero ayer sí fue por esta causa por la que fue todo tan rápido. Venía de varios sitios y cambiaba de dirección rápidamente".

Respecto a las causas, el alcalde ha apuntado que todo parece indicar que se debió a un fallo en un tendido eléctrico en la barriada de Almochar. Además, ha recordado que la fuerza y el cambio de dirección del viento de poniente durante la tarde anterior propiciaron la rápida propagación de las llamas, dificultando las tareas de extinción que continúan activas.