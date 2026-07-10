El juez Moreno y Anticorrupción piden que Balas siga en la UCO para investigar el caso Koldo aunque ascienda

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y la Fiscalía Anticorrupción han solicitado que el teniente coronel Antonio Balas permanezca al frente de las investigaciones del denominado caso Koldo, aunque en las próximas fechas ascienda a coronel. La petición se ha dirigido al jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con el objetivo de garantizar la continuidad de las pesquisas.

Según una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado ha enviado un oficio al coronel jefe de la UCO, Pedro Merino, en los términos solicitados por el Ministerio Público.

La Fiscalía Anticorrupción interesó que Antonio Balas pueda continuar en el desempeño de su puesto "por el tiempo que sea necesario" para asegurar el avance y desarrollo de los hechos investigados en esta causa.

La petición se produce ante el próximo ascenso del actual teniente coronel a coronel, un cambio de empleo que podría implicar su salida del destino que ocupa actualmente.

El posible cambio de destino

Balas dirige el Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción (Diecan) de la Unidad Central Operativa, responsable de investigaciones judiciales relacionadas con presuntos casos de corrupción.

De acuerdo con las fuentes consultadas por Europa Press, el ascenso a coronel obligaría al mando de la Guardia Civil a optar a un nuevo destino dentro del procedimiento previsto para la escala de oficiales. Ese proceso incluye la correspondiente baremación, la solicitud de plazas por parte de los candidatos y la resolución definitiva, que firma la directora general de la Guardia Civil.

La solicitud del juez instructor y de la Fiscalía busca que Balas pueda mantenerse en el equipo investigador pese a ese cambio de empleo.

Las investigaciones dirigidas por Balas

Como responsable del Diecan, Antonio Balas ha dirigido distintas investigaciones judiciales, entre ellas las relacionadas con el caso Koldo, así como otras causas que afectan al PSOE y al entorno familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

También ha estado al frente de las pesquisas sobre el hermano y la esposa del presidente, además de la investigación relativa a la presunta trama encabezada por la exmilitante socialista Leire Díez para intentar desestabilizar procedimientos judiciales.

Asimismo, la UCO investiga al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por su presunta relación tanto con la causa sobre Leire Díez como con el caso Koldo. En ese procedimiento también se analizan un posible amaño de contratos y posibles irregularidades en las cuentas del PSOE.

Por otra parte, la Unidad Central Operativa ha elaborado informes incorporados a distintas investigaciones judiciales, entre ellas las que afectaron al exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.