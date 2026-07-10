El Supremo prohíbe las devoluciones en caliente de inmigrantes que lleguen a nado a Ceuta y Melilla

A partir de esta semana, los inmigrantes que lleguen a Ceuta y Melilla a nado no podrán ser devueltos en caliente. Así lo ha establecido el Tribunal Supremo, que ha confirmado que un precepto de la Ley de Extranjería no permite aplicar el rechazo en frontera a los extranjeros interceptados en el mar que pretendan entrar de forma ilegal a España. Esta sentencia tiene lugar en un momento de presión migratoria sin precedentes en España, que no deja de aumentar su población y ya roza los 50 millones.

De este modo, la Sala de lo Contencioso dictamina que a estas personas se les debe aplicar el procedimiento de devolución ordinario y no el de rechazo en frontera. Para los magistrados del alto tribunal, el régimen especial de Ceuta y Melilla, concretado en el rechazo en frontera, no está contemplado con carácter general en la citada disposición para todos los extranjeros que intentan cruzar irregularmente la frontera, sea terrestre o marítima, como en este caso, "sino solo para aquellos que intentan hacerlo superando los elementos de contención fronterizos establecidos, como las vallas".

De esta manera, el alto tribunal indica que "no cabe equiparar tales elementos de contención con los dispositivos tecnológicos de control fronterizo —como drones, cámaras térmicas o sensores— que, en principio (y salvo que se demuestre lo contrario), no cumplen una función material de contención, sino de vigilancia, detección y alerta, permitiendo detectar la presencia de personas, pero no impedir físicamente el cruce de la línea fronteriza, ni retener a quienes lo intentan".

La fórmula para expulsarlos en caliente

En este sentido, la sentencia señala que, dado que la ley se refiere a los "elementos de contención fronterizos" y no exclusivamente a los elementos de contención terrestres ni, específicamente, a las vallas, "nada impediría que, de establecerse elementos de contención en el mar para proteger la línea fronteriza", la devolución en caliente pudiera aplicarse "a quienes pretendieran cruzar irregularmente la frontera superando esos elementos de contención marítimos". Es decir, con este nuevo escenario, la fórmula para devolver a estos extranjeros que entran a nado sería que el Gobierno de Pedro Sánchez incluyese elementos de contención fronterizos en el mar.

El pronunciamiento judicial tiene su origen en una sentencia del caso de un ciudadano de nacionalidad argelina que fue interceptado el 14 de noviembre de 2024 cuando intentaba llegar a nado a Ceuta. En su recurso alegaba que dicha actuación constituía una vía de hecho al ejecutarse sin procedimiento ni resolución, omitiendo los derechos de asistencia letrada y de protección internacional. Por ello, el inmigrante solicitaba una indemnización de 6.000 euros por los daños morales causados y que se le reconociera como situación jurídica individualizada la adopción de las medidas que fueran necesarias para lograr su retorno y readmisión en España.

Un juzgado de Ceuta y, posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dieron la razón a esta persona, salvo en la petición de la indemnización, al entender que quien entra por mar, como en este caso a nado, no supera un elemento de contención fronterizo, por lo que no era aplicable la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería a las interceptaciones en el mar.

Al aplicar la doctrina establecida al caso examinado, el Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En su recurso sostenía que el rechazo en frontera de este inmigrante era plenamente ajustado a derecho.

Esta sentencia tiene lugar en un momento de presión migratoria sin precedentes en España y en especial detalle en Ceuta y Melilla, donde más de 2.000 inmigrantes han cruzado ilegalmente este año por vía terrestre desde Marruecos, suponiendo un 300% más que en el mismo periodo de 2025.