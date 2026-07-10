¿Huir del fuego o confinarse en casa? El aviso de los expertos

El confinamiento puede ser, en determinadas circunstancias, una opción más segura que evacuar por iniciativa propia durante un incendio forestal. Así lo ha explicado a EFE el ingeniero de montes Víctor Resco de Dios, quien ha insistido en que la prioridad en cualquier emergencia de este tipo es seguir las instrucciones de las autoridades y los servicios de emergencia, ya sea para abandonar la zona o permanecer en la vivienda.

Las declaraciones del experto llegan después de conocerse el fallecimiento de al menos doce personas en un incendio forestal en Los Gallardos (Almería). Aunque ha evitado pronunciarse sobre ese caso concreto por desconocer todavía las circunstancias, ha subrayado que ignorar las órdenes de evacuación o confinamiento puede tener consecuencias graves.

"No se pueden saltar a la torera las instrucciones de evacuar o de confinarse", ha señalado Resco de Dios, quien ha advertido de que este tipo de decisiones deben adoptarse únicamente siguiendo las indicaciones de la autoridad competente.

Según explica, en algunos incendios las llamas atraviesan una zona en un tiempo reducido, de modo que una vivienda preparada frente al fuego puede ofrecer mayor protección que una carretera o un camino expuestos al avance del incendio.

Cuando las autoridades ordenan el confinamiento, recomienda cerrar puertas y ventanas, bajar las persianas y sellar las posibles entradas de humo para aumentar la protección en el interior del inmueble.

Una cultura del riesgo

Resco de Dios considera que España tiene pendiente desarrollar una auténtica cultura del riesgo que ayude a la población a conocer los peligros asociados al lugar donde vive y a prepararse para ellos.

En este sentido, reclama la elaboración de mapas de zonas inflamables que permitan a quienes compran, construyen o alquilan una vivienda conocer el nivel de exposición al riesgo de incendio forestal.

El ingeniero sostiene que, al adquirir una vivienda, también se asume un determinado nivel de riesgo que varía en función de su ubicación, ya sea por encontrarse en una zona inundable, próxima al monte o expuesta a otros fenómenos naturales.

A su juicio, esa información facilitaría que los ciudadanos adopten medidas preventivas y comprendan mejor cómo actuar en caso de emergencia.

Reducir el riesgo en viviendas próximas al monte

El experto también recuerda que los propietarios de viviendas situadas cerca de zonas forestales pueden adoptar medidas para disminuir el impacto de un posible incendio.

Entre ellas cita la eliminación de vegetación y materiales combustibles junto a las edificaciones, el empleo de materiales de construcción resistentes al fuego y el mantenimiento adecuado de puertas, ventanas y persianas.

Además, propone organizar la vegetación alrededor de las viviendas mediante una distribución en "anillos concéntricos", reduciendo progresivamente la cantidad de combustible cuanto más cerca se encuentre de la casa.

En concreto, señala que en los primeros 30 metros alrededor de una vivienda apenas debería existir vegetación, mientras que a mayor distancia puede mantenerse una mayor presencia de árboles y plantas siempre que se gestione para reducir la continuidad del combustible.

Las órdenes de emergencia

El ingeniero insiste en que no existe una respuesta única sobre si es mejor evacuar o permanecer en casa durante un incendio forestal. La decisión depende de las características del fuego, del entorno y de la evaluación realizada por los servicios de emergencia.

Por ello, recalca que tanto las órdenes de evacuación como las de confinamiento deben cumplirse de forma estricta para reducir el riesgo para la población.