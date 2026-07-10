Ingenieros de Montes advierten del peligro de huir sin control: el pánico causa más muertes que el fuego

La huida a la desesperada y sin coordinación ante el avance de las llamas multiplica de forma exponencial la gravedad de las tragedias forestales. Tras el siniestro de Los Gallardos (Almería), que registra ya un balance de once víctimas mortales, el decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, Eduardo Tolosana, ha puesto el foco en la gestión del pánico y el riesgo extremo que conllevan las evacuaciones improvisadas por caminos alternativos. El experto defiende la necesidad crítica de acatar las directrices técnicas de confinamiento o repliegue ordenado frente a la reacción impulsiva de escapar en coche.

El peligro del pánico y las huidas desordenadas

La investigación interna de las últimas catástrofes demuestra que el comportamiento civil durante las primeras fases de la emergencia resulta determinante para la supervivencia. Eduardo Tolosana señala de forma directa que la falta de orden es el vector que transforma un incendio forestal en una crisis con pérdidas humanas irreparables.

"Lo que hay que hacer en estos casos es seguir las instrucciones de las autoridades de la emergencia y de la autoridad forestal, que van a indicar confinamiento en las casas, confinamiento colectivo en polideportivos, en otras instalaciones, o evacuación, pero evacuación ordenada por las rutas más adecuadas", detalla de forma taxativa el decano.

Los datos históricos avalan esta postura; el especialista recuerda que cuando el protocolo técnico se rompe por la irrupción del miedo, los perímetros de seguridad se vuelven trampas mortales: "Cuando se produce el pánico y hay una evacuación temprana y desordenada, pues pasan estas cosas".

Obligatoriedad de simulacros e información técnica

La clave para mitigar estas reacciones descontroladas radica en la preparación previa de los habitantes y gestores locales. Los ingenieros inciden en que la seguridad en las zonas de riesgo no puede depender de la improvisación, sino de un entrenamiento continuo que dote a la población de pautas de actuación automatizadas.

Tolosana ha vuelto a insistir en que si los planes de autoprotección frente a incendios forestales se implementaran y dotaran económicamente de forma efectiva "habría simulacros, instrucciones, información, tanto a los técnicos municipales como a los propios pobladores o veraneantes". El conocimiento exacto de las rutas de escape oficiales y de los puntos de reunión seguros constituye la única barrera de defensa cuando las llamas alcanzan el núcleo urbano.

El reto de la interfaz urbano-forestal

El escenario de peligro se concentra con especial virulencia en los puntos de contacto geográfico donde las edificaciones civiles se funden con la masa boscosa. Este espacio mixto exige normativas de aislamiento y mantenimiento vegetal severas que actualmente se obvian en gran parte del territorio nacional.

El decano urge a extremar la vigilancia e inversión en estas zonas críticas que utilicen la interfaz urbano-forestal. La falta de limpieza en las franjas perimetrales y la ausencia de formación específica para los residentes estivales convierten a estas urbanizaciones en puntos críticos. Sin presupuestos municipales ejecutados para la prevención y sin simulacros periódicos que coordinen a la población con las autoridades forestales, los entornos residenciales rurales quedan expuestos a dinámicas de fuego incontrolables que impiden cualquier despliegue de evacuación seguro.