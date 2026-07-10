La Audiencia Nacional investigará a Israel por la flotilla de Gaza

El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha acordado admitir a trámite dos querellas para investigar a dos altos mandos militares israelíes por un presunto delito de detención ilegal relacionado con el abordaje de la Flotilla Global Sumud, una misión humanitaria que se dirigía a Gaza el 1 de octubre de 2025. Recordemos que entre las personas que viajaban a bordo de las embarcaciones se encontraba la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, además de otros activistas internacionales.

La decisión del magistrado supone el inicio de una investigación judicial en España sobre unos hechos que tuvieron lugar en alta mar y que, según la resolución, afectaron a embarcaciones con pabellón español. El auto se dicta, además, en contra del criterio de la Fiscalía, que se había opuesto a la admisión de las querellas.

Las acciones judiciales fueron presentadas por el Partido Comunista, Izquierda Unida Federal y varios particulares, entre ellos dos personas que participaban en la expedición humanitaria cuando se produjo el abordaje. Las querellas se dirigen contra el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas israelíes, Ramatcal Eyal Zamires, y el comandante de las Fuerzas Navales, Ram Rotberg, a quienes los denunciantes atribuyen responsabilidad por la operación.

Investigación limitada al presunto delito de detención ilegal

Aunque las querellas incluían inicialmente acusaciones por presuntos delitos de piratería, torturas, malos tratos y delitos contra personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, el juez ha decidido circunscribir el procedimiento únicamente al presunto delito de detención ilegal.

En el auto, el magistrado sostiene que existen indicios suficientes para investigar la privación de libertad sufrida por los ocupantes de las embarcaciones de bandera española durante el abordaje. Según recoge la resolución, las fuerzas israelíes interceptaron varios buques cuando navegaban en alta mar, aproximadamente a 70 millas náuticas de la costa, tomaron el control de las embarcaciones y retuvieron a sus tripulantes.

La presencia de barcos con pabellón español resulta determinante para fundamentar la competencia de la jurisdicción española. De Jorge recuerda que, conforme al Convenio de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los buques españoles que navegan en alta mar están sometidos a la jurisdicción de España, lo que permite investigar los hechos ocurridos a bordo de esas embarcaciones.

No obstante, el magistrado delimita con claridad el alcance de la investigación. Considera que la posible detención ilegal se produjo mientras los activistas permanecían en los barcos españoles, pero entiende que la situación jurídica cambia una vez fueron trasladados a territorio israelí. A partir de ese momento, señala el auto, los hechos se desarrollan fuera del ámbito competencial de la Audiencia Nacional, por lo que la causa no puede extenderse a los acontecimientos posteriores ocurridos en Israel ni a las actuaciones desarrolladas en centros de detención de ese país.

Esta limitación implica que tampoco serán objeto de investigación en este procedimiento otros responsables relacionados con la custodia de los activistas en territorio israelí, tal y como solicitaban los querellantes.

Comunicación a la Corte Penal Internacional

Además de admitir las querellas, el juez ha acordado remitir una exposición motivada a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, a través del Ministerio de Justicia español. El objetivo es poner en conocimiento del Ministerio Público internacional tanto las denuncias como la documentación aportada y el contenido del auto.

De Jorge solicita a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que determine si los hechos ahora investigados pueden incorporarse a alguno de los procedimientos que actualmente mantiene abiertos sobre la situación en Gaza o, por el contrario, si considera que la Audiencia Nacional puede investigarlos de forma independiente.

En concreto, el magistrado pide que se aclare si el presunto delito de detención ilegal cometido a bordo de embarcaciones españolas puede tramitarse separadamente de las investigaciones internacionales relativas a posibles delitos de genocidio, crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad. En caso de que la Corte Penal Internacional considere que existe identidad entre ambos procedimientos, también solicita que se pronuncie sobre una eventual inhibición de la jurisdicción española.