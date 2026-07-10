La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha pedido no "minusvalorar" la información que filtró el capitán Juan Sánchez Yepes a la cloaca del PSOE sobre el teniente coronel de la UCO Antonio Balas. Yepes está imputado en la actualidad por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, en el caso de las cloacas del PSOE por delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado.

El teniente coronel de la UCO Antonio Balas ha liderado la mayoría de las causas de corrupción que acorralan al PSOE, al Gobierno de Pedro Sánchez y a su familia. Entre ellas, la trama Koldo, el caso David Sánchez, el caso Begoña Gómez o el caso del fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.

Un nuevo informe de la UCO, al que ha tenido acceso Libertad Digital, remitido al magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz señala que "en relación con los hechos reflejados en el Informe núm. 89/2026, fueron identificadas una serie de actividades encabezadas por LEIRE a los fines de desacreditar o "destruir" determinados procedimientos judiciales relativos a supuestas organizaciones criminales que realizaban fraudes multimillonarios en el sector de los hidrocarburos. La motivación detrás de estos "ataques" es que se consideraba que estas guardaban conexión directa o indirecta con algunas de las causas que afectaban a los intereses del PSOE, de tal manera que, propiciando la nulidad en estas primeras, la invalidez se haría extensiva a las últimas".

"Para la consecución de este fin, la presunta organización criminal se habría reunido con varias personas investigadas en procedimientos de esta naturaleza. Estos encuentros habrían tenido una doble finalidad pues, además de la anteriormente expuesta, habrían estado orientados a recabar información comprometedora de la Guardia Civil, y concretamente, de la UCO y algunos de sus miembros, con la finalidad de desprestigiar y desacreditar a dicha Unidad", añade.

"Tal y como se estableció en el subepígrafe 5.6.2 del Informe núm. 89/2026, ampliado a su vez en el subepígrafe 3.4. del Informe núm. 98/2026, esta estrategia se habría materializado en una reunión de la que se desprendería la participación del capitán de la Guardia Civil Juan SÁNCHEZ YEPES", subraya.

"Con fecha 10.12.2024 se celebró una reunión en la que intervinieron LEIRE, DOLSET, el capitán de la Guardia Civil Juan SÁNCHEZ YEPES -investigado en ese momento en el marco de las Diligencias Previas núm. 100/2021-, así como el abogado de este último, Jacobo TEIJELO CASANOVA. En esta reunión LEIRE habría sido presentada como una representante del PSOE. La finalidad por la que habría sido convocada y celebrada consistiría en que YEPES aportara información útil para la supuesta organización, ofreciéndosele como contrapartida la protección en el ámbito de la causa penal referida al fraude de hidrocarburos en la que estaba siendo investigado", destaca.

"En este contexto y guiado por las preguntas de LEIRE, el capitán YEPES, el cual había sido miembro de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil entre el 2008 y el 2022, aportó información sobre la estructura de la Unidad, sus miembros, o las funciones de cada uno de ellos, centrando su atención en el teniente coronel jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO", continúa el informe.

"No debe minusvalorarse la información aportada por YEPES acerca del referido teniente coronel, ya que señaló a este funcionario policial como objetivo prioritario de la presunta organización criminal. Tal y como se estableció en el Epígrafe 5.6 del Informe núm. 89/2026, y en su ampliación en el Informe núm. 98/2026, la Unidad Central Operativa y algunos de sus integrantes pasaron a convertirse en "objetivos de interés" de la presunta organización criminal, al ser responsables de la instrucción policial de una serie de procedimientos con afectación al PSOE y a ciertos miembros del Gobierno o a su presidente", afirman los investigadores.

Autorización para analizar los dispositivos

En relación al exjefe de gabinete de Pedro Sánchez Juanma Serrano, la gerente del PSOE Ana María Fuentes, las empleadas de Ferraz Covadonga San Pedro y Celia Rodríguez, y el capitán de la Guardia Civil imputado Juan Sánchez Yepes, la UCO pone de manifiesto que "existen en la causa elementos concretos de los que se evidencia que habrían mantenido interacciones o comunicaciones con otras de las personas investigadas y en el marco de estos hechos, que se consideran de especial trascendencia para el esclarecimiento de los mismos y, finalmente, los cuales son susceptibles de encontrarse albergados en los dispositivos móviles que utilizan de forma habitual".

"En este sentido, se considera esencial el contar con la información albergada en dichos dispositivos. Con base en lo anterior, a nivel policial se adoptó la medida preliminar de intervenir los dispositivos móviles utilizados por estas personas para su puesta a disposición judicial, quedando bajo custodia policial", concluye.

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