El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto a convertir su cuenta de X en el centro de la polémica en plena tragedia nacional. Andalucía sigue conmocionada por el incendio forestal de Los Gallardos, que deja provisionalmente once fallecidos, ocho heridos y 23 desaparecidos. Pese a ello, Puente ha preferido dedicar su actividad en redes sociales a cargar contra Alberto Núñez Feijóo.

El socialista ha publicado un mensaje contra el líder del Partido Popular en el que ironiza con el franquismo: "Parece que quieren que Feijóo llegue también bajo Palio, como el Caudillo. Spoiler: ni así va a llegar". Una nueva salida de tono del ministro que ha generado polémica al producirse en una jornada marcada por la tragedia de Almería.

Parece que quieren que Feijóo llegue también bajo Palio, como el Caudillo. Spoiler: ni así va a llegar. — Óscar Puente (@oscar_puente_) July 10, 2026

Hasta ese momento, Puente no había dedicado ningún mensaje público a las víctimas del incendio ni a los vecinos afectados por una emergencia que mantiene en vilo a toda Andalucía. Sí ha encontrado tiempo, sin embargo, para volver a atacar al principal partido de la oposición, fiel a un estilo bronco que ya se ha convertido en una de sus señas de identidad en redes sociales.

La respuesta del PP

La publicación del ministro no ha tardado en recibir respuesta por parte del Partido Popular. Desde la cuenta oficial de la formación han afeado a Puente que no se haya pronunciado sobre la tragedia de Los Gallardos y le han reprochado que utilice las redes sociales para alimentar la confrontación política en un día especialmente doloroso.

"España llora a las víctimas de un incendio terrible y Óscar Puente dando vergüenza ajena en Twitter. Le vamos a pedir por respeto que hoy se calle y que deje de esparcir su odio", han escrito los populares, que han contrapuesto el mensaje del ministro con la gravedad de la situación que atraviesa la provincia de Almería.

España llora a las víctimas de un incendio terrible y Óscar Puente dando vergüenza ajena en Twitter. Le vamos a pedir por respeto que hoy se calle y que deje de esparcir su odio. pic.twitter.com/a9u7uRiP7y — Partido Popular (@ppopular) July 10, 2026

El silencio del ministro sobre la tragedia contrasta con los mensajes de condolencias publicados por otros responsables políticos, centrados en las víctimas y en el operativo desplegado para combatir el incendio.