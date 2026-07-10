¿Por qué 11 de las 12 víctimas mortales del trágico incendio de Los Gallardos son extranjeras?

Es el tercer incendio forestal que más víctimas mortales ha causado en la historia de España. Una tragedia sin precedentes que se ha cebado con Los Gallardos (Almería). Hay al menos 12 fallecidos, 23 personas desaparecidas y 8 heridos, cuatro de ellos muy graves.

Las hectáreas calcinadas son 3.150 y todo parece indicar que el origen es la caída de un poste de tendido eléctrico.

La Junta de Andalucía confirmó que seis personas fallecieron en una pedanía de Bédar y que algunas de ellas han sido halladas en el interior de vehículos quemados.

Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, explicó que las víctimas trataron de escapar de las llamas por caminos que no eran los de evacuación: "Fue una verdadera trampa".

Sanz habla sobre el origen del incendio en un tendido eléctrico: "Termina avanzando muy rápido, con un viento muy importante, y todo eso a una velocidad extraordinaria, en una situación muy compleja porque hay múltiples diseminados. Luego, por otro lado, es una zona de muchísimo barranco donde actuar con los dispositivos de incendio es francamente complejo, porque no puede entrar ni la maquinaria. La verdad es que estamos ante una situación que solamente podemos calificar de tragedia, porque evidentemente hoy está siendo una jornada trágica, como la de ayer", explicó Sanz.

Cuatro de los fallecidos fueron encontrados en un vehículo y se cree que son de origen británico porque el volante del coche estaba a la derecha.

Los otros ocho fallecieron mientras caminaban tras dejar los coches en busca de una salida: "Uno de ellos es español y los otros podrían ser belgas o británicos también".

La pregunta es cómo es posible que de 11 víctimas 10 sean extranjeras en una zona como la de Los Gallardos, incluso en una pedanía como Bédar.

La respuesta es que hay una gran población belga y británica en esta zona, muy solicitada debido a la búsqueda de un clima cálido, la tranquilidad rural y el bajo coste de la vivienda en comparación con el norte de Europa. Esto atrajo a jubilados y residentes extranjeros que salvaron al municipio de la despoblación. Son vecinos muy conocidos que habían hecho de Bédar y sus alrededores su hogar. El propio alcalde, Ángel Collados, asegura que las víctimas llevaban muchos años en el municipio; incluso él, como alcalde, casó a una pareja de británicos que estaría entre las víctimas mortales.