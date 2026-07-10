Un exmando policial reconoce reuniones con Leire Díez y que la fontanera le dijo: "A mi me manda quien más manda"

El ex policía Rafael Salvador ha reconocido durante su declaración ante el juez que investiga las cloacas del PSOE que se reunió con el empresario Javier Pérez Dolset y la fontanera socialista Leire Díez y que esta última le precisó en una reunión que ella era enviada por "quien más manda".

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz ha acogido únicamente este viernes la declaración del expolicía a pesar de que en un primer momento estaba fijada también la declaración de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.

Según han señalado fuentes jurídicas a Libertad Digital, Salvador habría precisado durante su declaración este viernes que Leire contactó en primera instancia con él en el año 2020 y que posteriormente Dolset también contactó con él en el año 2024. En una de las reuniones celebrada en 2024 Díez le señaló: "A mí me manda quien más manda". A lo que este habría respondido: "Para mi como si te manda el Papa".

En cuanto a las reuniones este habría precisado que los miembros de la cloaca no le pidieron nada pero que sí lo hubieran hecho este se hubiera negado. Con Leire ha admitido haber tenido dos reuniones y otra en la que también habría estado presente Dolset.

La UCO enmarcó en su informe estas reuniones dentro de la operativa de la cloaca desplegada para atacar a la juez encargada del 'caso ERE'. Rafael Salvador era la persona al frente de la Unidad de Policía Nacional adscrita a los Juzgados de Sevilla. Los miembros de la cloaca se referían a él en algunos momentos como "Torrente".

Por otro lado, en el sumario del caso, tal y como publicó Libertad Digital, aparece una grabación entre la fontanera socialista y el ex responsable policial donde la primera dice: "¿Qué podemos destapar de ella? O sea, yo necesito cuatro cosas que me permitan dos impactos, y los demás los sigo yo con un libro, ¿vale?". Salvador ha reconocido este viernes que no fue consciente de que le grabaron.