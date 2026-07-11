Caso cloacas: El juez autoriza investigar los 10.842 mensajes intercambiados entre Leire Díez y Juanma Serrano

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decidido analizar el teléfono móvil del ex jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Juanma Serrano, para poder determinar su grado de implicación en la trama e investigar los 10.842 mensajes intercambiados con la fontanera socialista Leire Díez.

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que se encuentra investigando la trama SEPI y las presuntas cloacas del Partido Socialista, recibió un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se apuntaba al ex jefe de Gabinete de Sánchez por haber enchufado a Leire Díez en Correos.

"Permitiría, en fin, determinar su grado de implicación en la organización creada para llevar a cabo las actuaciones que justificaron el auto de este Juzgado del pasado día 26 de mayo de 2026 y en la toma de decisiones llevadas a cabo en el seno de la misma, ya que se ha constatado que Leire mantuvo con Serrano constantes conversaciones a través de (1) WhatsApp, cuyos intercambios de mensajes se iniciaron el 05.11.2020 y finalizaron el 24.12.2024, registrándose un total de 9355 mensajes", señala el auto del juez Pedraz, al que ha tenido acceso Libertad Digital. A estos mensajes, que se habrían intercambiado mediante la aplicación de mensajería de WhatsApp, habría que sumarle los 1487 intercambiados mediante Signal. Esto suma un total de 10.842 mensajes intercambiados entre ambos

"Es determinante comprobar que es a esta persona, Juan Manuel Serrano, a la que Leire convoca en primer lugar, el 25 de abril de 2024, solicitándole que, de forma muy urgente, se pusiera en contacto con ella, anunciándole que guardaba relación con 'la decisión del jefe de ayer'. Tras varios intentos de comunicación aparentemente improductivos, Leire escribió a Juanma Serrano por esta misma vía para decirle que 'dime que mañana puedes estar a las 9:30 en Ferraz', contestándole este afirmativamente", añade.

De esta manera, Pedraz considera apropiado proceder al acceso, volcado y al análisis del dispositivo móvil del ex jefe de gabinete socialista "al considerar por las razones expuestas, que la medida restrictiva solicitada se encuentra justificada ante el tipo de delincuencia investigada".

Conversaciones entre Díez y Serrano

Tal y como publicó Libertad Digital, la UCO recogió en su informe diferentes mensajes intercambiados entre ambos. Una de las conversaciones analizas se produjo el mismo día en el que Sánchez anunció que seguiría al frente del Gobierno tras el período de reflexión que se tomó. En esos mensajes Díez le señala a Serrano: "Nosotros tendremos que seguir con lo que empezamos el viernes, ¿no?". A lo que Serrano le contestó: "En principio sí pero vamos a ver cómo van los acontecimientos".

De igual manera, la UCO también refleja una conversación entre ambos en la que se permite "inferir" que existe algún tipi de coordinación entre ambos, junto al empresario Javier Pérez Dolset, y en la que Gaspar Zarrías se encargaría de las cuestiones judiciales. "Gaspar me dice que me llama a partir de las 18:00 cuando aterrice. Yo creo que si es Gaspar el que va a estar pendiente de los temas jurídicos. Deberíamos quedar Javier, tú y yo con él", recoge el mensaje intervenido por la UCO.

Por otro lado, en verano de 2024 Díez tambien habría escrito a Juanma Serrano para informarle de los encuentros que mantuvo con el excomisario José Manuel Villarejo (Díez se refería a el como "el de la boina"). "El de la boina ha dado algunos papeles muy buenos para el jefe", le escribió la fontanera socialista.