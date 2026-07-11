Feijóo se reafirma en la ley de nietos y el absentismo: "Me da igual, estoy aquí para dar debates valientes"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado este sábado a los jóvenes a "rebelarse" contra la dificultad para acceder a una vivienda y ha prometido que, si llega al Gobierno, trabajará para que el esfuerzo "no sea en vano", con un país de "oportunidades" en el que puedan desarrollar su proyecto de vida.

Durante la clausura del XVI Congreso Nacional de Nuevas Generaciones, celebrado en Valladolid, Feijóo ha centrado su intervención en las dificultades que afronta la juventud y ha defendido que no quiere "jóvenes uniformes, sumisos o conformistas", sino "gente libre".

"Hoy no es el día para hablar de corrupción y de escándalos porque lloramos a las víctimas, pero sí quiero hablar de los jóvenes y de mi proyecto de país para vosotros. Y esto es lo más importante que voy a decir hoy", ha afirmado, tras iniciar su discurso con un recuerdo a las víctimas del incendio de Almería.

Asimismo, ha comenzado su intervención trasladado el afecto y la solidaridad de su partido con los afectados. También ha expresado su apoyo a los vecinos de Andalucía y ha agradecido la labor de quienes combaten el fuego y de todos los profesionales de los servicios públicos.

El líder del PP ha reivindicado la libertad como el eje de su proyecto político y ha asegurado que esta no consiste en depender del Gobierno, sino en poder construir "un trabajo, un negocio, una casa, una familia, un proyecto, una vida".

Además, ha rechazado que los jóvenes sean "la primera generación que viva peor que sus padres" y les ha pedido que no acepten explicaciones simplistas sobre sus dificultades para emanciparse. "No dejéis que se burlen de vosotros ni que digan que no tenéis piso porque tenéis Netflix. Os han fallado a toda la juventud y yo no lo voy a hacer", ha señalado.

En este sentido, ha asegurado que no pretende prometer "una vida fácil", sino "una vida justa". "No os prometo un país subsidiado, os prometo un país con oportunidades; no os prometo dependencia, me comprometo con la libertad", ha afirmado.

La vivienda, eje de su mensaje

Feijóo ha situado el acceso a la vivienda como el principal problema de la juventud y ha asegurado que se ha convertido en "el símbolo de lo que ha fallado".

Así, ha lamentado que haya jóvenes con estudios, empleo y contrato que no puedan acceder a un alquiler, compartan piso a los 30 años o retrasen la posibilidad de formar una familia. "Esto no es normal. Y lo han normalizado", ha denunciado.

Por ello, ha llamado a "rebelarse" para cambiar esa realidad. "Yo me rebelo contra esa realidad y os pido que nos rebelemos juntos para que en España se construya más vivienda, para que los jóvenes tengáis más facilidades para acceder a un alquiler razonable y una hipoteca, para que podáis ahorrar, para que tengáis sueldos mejores y para que podáis aspirar a construir el proyecto de vida que queráis", ha afirmado.

Asimismo, ha defendido que los jóvenes "no quieren que les paguen el tren y los videojuegos", sino "futuro", con empleo, vivienda y servicios públicos que funcionen.

"Debates valientes"

En la parte final de su intervención, Feijóo ha respondido a las críticas recibidas en los últimos días por algunas de sus propuestas, como perseguir el absentismo laboral fraudulento, cuestionar la concesión de nacionalidades "sin las garantías necesarias" o defender ayudas a las familias desde antes del nacimiento de un hijo.

"¿Sabéis lo que os digo? Que me da igual. Porque yo estoy aquí para dar debates valientes y para dejar un país mejor para los jóvenes como vosotros", ha afirmado.

También ha ironizado sobre las críticas recibidas por sus declaraciones sobre la denominada ley de nietos y ha defendido que las ayudas a las familias dan continuidad a medidas que ya aprobó cuando presidía la Xunta de Galicia en 2011.

"Yo me dedico a esto para mejorar las cosas y no para renunciar a mi responsabilidad ni desde el Gobierno ni desde la oposición", ha señalado, antes de recordar que tras ganar las elecciones gallegas de 2009 recibió "una huelga preventiva". "Que me critiquen ahora es lo razonable, vamos por el buen camino", ha concluido.

Por último, Feijóo ha felicitado al nuevo presidente de Nuevas Generaciones, Ignacio Dancausa, y ha defendido que la organización juvenil debe ser "la conciencia" del partido. "No sois el filial. Sois los jóvenes del mismo equipo. No sois la cuota de nadie", ha afirmado, antes de cerrar su intervención con un llamamiento a trabajar por el "cambio" para evitar "una generación perdida".