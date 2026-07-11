"Puto zipayo": el brutal acoso a un ertzaina árbitro que tuvo que salir del campo escoltado

Un árbitro ha tenido que abandonar escoltado este viernes un encuentro de la Donosti Cup disputado en las instalaciones de Zubieta, en San Sebastián, después de sufrir insultos y un episodio de acoso por parte de varios jugadores y de una parte del público debido a ser agente de la Ertzaintza.

Según ha denunciado el Departamento Vasco de Seguridad, el incidente se produjo durante un partido en el que el colegiado, tras consultar con el delegado de campo, había decidido poner fin al encuentro antes de tiempo al considerar que el desarrollo del juego se había vuelto excesivamente violento.

Poco antes de terminar el partido, el árbitro mostró una tarjeta roja a un jugador del equipo guipuzcoano. Tras esa decisión, varios futbolistas, tanto los que se encontraban sobre el terreno de juego como los integrantes del banquillo, se dirigieron hacia el colegiado para recriminarle la expulsión.

Ante esa situación, el árbitro levantó el brazo para solicitar que se mantuviera una distancia de seguridad. Fue entonces cuando parte de los espectadores accedió al terreno de juego y se sumó al hostigamiento, lo que obligó al personal de seguridad a intervenir para proteger al colegiado y acompañarlo hasta los vestuarios.

Insultos y acoso al árbitro

Ya en una zona segura, el colegiado siguió siendo objeto de insultos como "árbitro zipayo", "zipayo hijo de puta", "puto zipayo" o "txakurrak (perro)", además de cánticos dirigidos contra la Ertzaintza. Posteriormente, varias patrullas de la Policía vasca acudieron a las instalaciones, desalojaron el lugar y facilitaron la salida del árbitro.

El encuentro enfrentaba al Axular Lizeoa de San Sebastián y al conjunto francés Saint Orens, con jugadores de entre 17 y 18 años.

Tras lo ocurrido, el Departamento de Seguridad ha condenado "enérgicamente" estos hechos, que considera incompatibles con la convivencia, y ha expresado su apoyo al árbitro afectado, así como al conjunto de los agentes de la Ertzaintza.

Además, ha hecho un llamamiento a la sociedad vasca para que no normalice este tipo de comportamientos, al entender que evocan episodios del pasado que no deben repetirse.

Por su parte, la Ertzaintza continúa analizando lo sucedido para determinar si de los hechos pueden derivarse responsabilidades.

Asimismo, el sindicato de la Policía Vasca Euspel ha condenado el acoso y los insultos hacia el árbitro. En un comunicado titulado "¡Basta ya, somos ertzainas!", Euspel ha condenado el "inaceptable acoso y las amenazas" sufridas por el árbitro y ha trasladado su "total y rotundo apoyo" tanto al colegiado como al conjunto de los agentes de la Ertzaintza ante lo que considera una "persecución sectaria".

El sindicato de la Ertzaintza Esan también ha denunciado la "enorme gravedad" del acoso sufrido por el ertzaina y ha alertado de que este tipo de conductas "alimentan un clima de odio y persecución que no tiene cabida en una sociedad democrática". Además, ha exigido una "condena firme" de "todas las instituciones y del ámbito deportivo", así como que se depuren responsabilidades.

Ataques a la Ertzaintza

Este episodio se suma a otros incidentes recientes en los que la Ertzaintza ha sido objeto de ataques e insultos en el País Vasco. Hace apenas unas semanas, la sede del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en el barrio de Cruces, en Baracaldo, apareció con varias pintadas en las que podían leerse mensajes como "Zipaios" o "Zipaios sionistas", además de otras consignas dirigidas contra la Policía vasca.

Las pintadas surgieron a raíz de la llegada de los integrantes de la flotilla propalestina al aeropuerto de Bilbao. Tanto la alcaldesa de Baracaldo, Amaia del Campo, como el PNV condenaron los hechos y los calificaron de actos de odio e intimidación, al tiempo que defendieron que este tipo de ataques no representan a la sociedad vasca y reclamaron una condena firme frente a cualquier señalamiento contra la Ertzaintza.